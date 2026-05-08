El color de uñas definitivo para este otoño-invierno 2026: ideal para llevar en uñas cortas.

Hay un color de uñas que va a ser furor este otoño-invierno 2026 y que es perfecto para las que prefieren llevar las uñas cortas. Si sos de las que prefieren un estilo clásico, sofisticado y elegante, este color te va a encantar.

"Las uñas cortas dominan porque reflejan cómo está evolucionando la belleza”, dice Olha Shtanhei, artista profesional de uñas, en diálogo con Real Simple. En este sentido, destaca que e s fundamental llevar "las cutículas prolijas, con un acabado perfecto”.

Powder Pink: el color de uñas en tendencia para este otoño-invierno 2026

El color en tendencia para este 2026 es el Powder Pink (Rosa Polvo). Es una especie de rosa pastel empolvado, que transmite delicadeza, feminidad y dulzura.

"Un toque de rosa con mucho pigmento blanco en la fórmula, aplicado sobre uñas cortas, le da a la manicura un aspecto dulce, como de golosina. Tiene una vibra de jelly beans o almendras confitadas. ¡Súper tierno!", dice Olivia Van Iderstine, especialista en tendencias de manicura de Olive & June.

Color de uñas en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Las ventajas de este color de uñas

El Rosa Polvo no solo se ve elegante y delicado, sino que también combina perfectamente con todo. Es un tono de rosa suave que va muy bien tanto con looks minimalistas como con outfits más clásicos o románticos.

Este color también es ideal para quienes buscan una manicura discreta y sofisticada, ya que aporta un toque prolijo y femenino sin llamar tanto la atención. Por eso, muchas especialistas aseguran que los tonos empolvados van a seguir ganando protagonismo.

Otra de las razones por las que el Powder Pink se volvió tan popular es porque ayuda a que las uñas cortas se vean más cuidadas y estilizadas. A diferencia de otros colores más intensos y llamativos, este tono genera un efecto limpio y delicado.

Para potenciar todavía más este efecto, las expertas recomiendan llevarlas con forma redondeada cuadradas con bordes suaves, además de apostar por acabados brillosos y cutículas prolijas.