Un tesoro oculto en Buenos Aires: el museo porteño que parece sacado de Alicia en el País de las Maravillas.

Existe un museo en Buenos Aires que pocas personas conocen, pero que es uno de los más mágicos de toda la ciudad. Por fuera tiene una fachada gótica, y al ingresar, te sumerge en un mundo de ensueño que muchos visitantes relacionan con la famosa película de fantasía Alicia en el País de las Maravillas.

"¿Sabías que en Buenos Aires existe un lugar tan mágico que parece salido de un sueño? Esto es la Botica del Ángel. Y no, no es un museo cualquiera, es un museo escenográfico nacido en 1966 como una sastrería teatral, creada por el artista argentino Eduardo Bergara Leumann", cuenta Gianella Paz, creadora de contenido.

"Con el tiempo, y tras el ensanche de la avenida 9 de julio, se trasladó a una antigua iglesia que él transformó por completo. Cada rincón de este lugar rinde homenaje a grandes personajes de la cultura argentina: desde escritores, actores, hasta músicos y pintores. Este espacio artístico porteño es un laberinto teatral imperdible", asegura.

Bótica del Ángel: su historia y qué se puede ver en el museo

Este museo solía ser la propia casa de Leumann y exhibe obras de arte de grandes artistas plásticos como Raúl Soldi, Antonio Berni, Luis Felipe Noé, Marta Minujin, Guillermo Roux, Juan Carlos Castagnino, Carlos Gorriarena, Josefina Robirosa, Héctor Borla, Juan Carlos Benitez, Eduardo Pla, Raúl Lozza, entre otros.

Además, también se pueden encontrar manuscritos de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Manuel Mujica Lainez. "Escaleras secretas, luces, objetos, colores, sorpresas... Cada sala es una experiencia sensorial diferente", añade la creadora del video.

También se pueden ver obras de "figuras que debutaron en la Bótica, como Victor Heredia, Leonardo Favio y muchos más", además de "tributos a leyendas del tango y del folklore, como Astor Piazzolla y María Elena Walsh".

Al día de hoy, el museo pertenece a la Universidad del Salvador (USAL), ya que el artista le dejó su casa como legado a la institución. Se ofrecen visitas guiadas, que fueron declaradas de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicación, entradas y horarios

Las entradas son con cupos limitados y se reservan a través de este formulario. Los días y horarios van cambiando y se pueden ver en el Instagram oficial del museo. La dirección es Pres. Luis Sáenz Peña 543.