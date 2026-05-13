Efecto Milei: la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtió por un nuevo aumento en los combustibles

En un marco económico nacional con constantes aumentos debido a las políticas implementadas por el Gobierno nacional, los precios de los combustibles volvieron a aumentar en Formosa y las nuevas listas comenzaron a reflejarse este lunes en las estaciones de servicio de distintas banderas que operan en la capital provincial.

El incremento se dio luego de finalizar el esquema de congelamiento que había mantenido estables los valores durante los últimos 27 días. Según el relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se confirmaron las nuevas actualizaciones en naftas y gasoil tanto en estaciones de grandes petroleras como en las denominadas "bandera blanca".

Tras la finalización del acuerdo de contención de precios impulsado por YPF, se registró una ola de incrementos generalizados en los combustibles a lo largo de todo el país. En la capital provincial, la Defensoría del Pueblo advirtió que este representa el segundo ajuste en apenas unos días, lo que consolida una tendencia alcista luego de casi un mes de valores parcialmente congelados.

Nuevos valores en estaciones de servicio

AXION Energy y Shell presentan precios ligeramente superiores, con la nafta Súper que promedia los $2.110 y sus versiones premium que alcanza techos de hasta $2.415, que además marca una brecha clara entre las distintas operadoras.

El informe destaca que las estaciones denominadas de "bandera blanca" continúan con los precios más altos del mercado regional. En estos puntos de venta, la nafta Súper ya alcanza los $2.490 y el gasoil común se comercializa a $2.470. Las opciones de mayor calidad en estas estaciones superan la barrera de los $2.500, y llega a un máximo de $2.597 para el Euro Diésel, lo que representa el costo más elevado para los consumidores locales.

Advierten por posibles nuevos aumentos

El organismo provincial advirtió sobre un posible atraso del 15% en los valores de los combustibles. Este escenario genera una presión adicional sobre los costos de transporte y logística, lo que profundiza el impacto económico en un contexto ya marcado por una fuerte inflación y aumentos sostenidos en servicios básicos y bienes de primera necesidad.

En la capital formoseña, la noticia provocó una creciente preocupación entre automovilistas y trabajadores de las estaciones de servicio, quienes observan con incertidumbre la inminente escalada de precios. La posibilidad de que los incrementos continúen durante las próximas semanas mantiene en alerta al sector, ante el efecto dominó que estos ajustes suelen tener sobre el consumo local y la actividad económica regional.