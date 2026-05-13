Escándalo universitario en Salta: denuncian a un alumno por viralizar desnudos falsos hechos con IA

Un hombre fue detenido en la provincia de Salta acusado de armar y difundir una serie de imágenes falsas de mujeres modificadas con Inteligencia Artificial (IA). La denuncia fue presentada por la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y otras once estudiantes de entre 18 y 23 años de la institución.

La investigación está a cargo Verónica Simesen de Bielke de la Fiscal del Penal 1 de Violencia Familiar y de Género del distrito Centro. Desde la fiscalía sostuvieron en diálogo con Infobae que encontraron fotografías en Instagram, Facebook y WhatsApp con fecha de entre 26 de marzo y 2 de abril.

El acusado tomó imágenes reales de las víctimas y luego les borró la ropa para subirlas a la web. Al menos, se hallaron 43 capturas y, por tal motivo, se cree que podría haber más víctimas. La fiscal indicó que el joven -que también es estudiante de la facultad- publicó ese material en diversas páginas pornográficas.

Durante el allanamiento a su domicilio, se secuestraron celulares, computadoras y distintos dispositivos electrónicos. La fiscal comentó que aún no han podido determinar desde cuándo el sospechoso subió estas imágenes.

La causa está caratulada como "violencia digital en contexto de violencia de género" y la pena máxima, según el Código Penal, es de hasta tres años de prisión. Si le suman agravantes podría recibir seis años. La fiscalía pidió, además, que se le imponga una serie de medidas cautelares para que el sospechoso no se acerque a las víctimas ni a la institución.

La situación de la víctimas

Las jóvenes se encuentran en estado de shock y con ataques de pánico por la situación. De acuerdo a la autoridad judicial, "están con tratamiento psicológico y un acompañamiento constante". Además, cerraron sus redes sociales y solo mantienen contacto con personas cercanas. Si bien asisten a la Universidad lo hacen con asistencia.

Una de las hipótesis de fiscalía es que como las jóvenes son militantes de un espacio feminista, el sospechoso podría haber actuado en contra de ellas por este motivo. En ese caso, si el ataque fue por ser miembros de un colectivo social y político de la facultad, podría sumarse el agravante de "violencia política".

"Podría haber violencia política porque no sabemos si el ataque fue específico contra este colectivo. El menoscabo a su integridad es tremendo", expresó la funcionaria. En este sentido, sostuvo que es importante tomar consciencia de que este acto "es un delito", a pesar de que muy pocos casos han terminado en procesos judiciales.