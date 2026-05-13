Jubilación: el inesperado impacto emocional que pocos cuentan y que la psicología advierte

El 58% del deterioro en salud física por jubilación es por perder contactos.

El primer mes de jubilación suele ser un momento de celebración: sin despertadores ni obligaciones laborales, la vida parece abrir un abanico de posibilidades. Sin embargo, pasado ese entusiasmo inicial, surge una sensación inesperada que pocos anticipan y que no es la soledad en sí, sino algo más profundo y doloroso.

Con el paso de las semanas, muchas personas notan que aquellos que parecían amigos cercanos dejan de comunicarse. No se trata de conflictos ni rupturas abruptas, sino de una desaparición gradual de encuentros y mensajes que, al cabo de unos meses, revela que esos vínculos estaban sostenidos más por la rutina laboral que por una conexión genuina.

La psicología denomina a este fenómeno como el efecto de proximidad. Desde la década de 1950, investigaciones demostraron que la cercanía física es fundamental para formar amistades, y que muchas relaciones dependen más de la cercanía espacial que de una elección consciente.

Un estudio reciente de 2023 confirmó que la jubilación reduce de manera significativa el círculo social. Según los expertos, el 58% del deterioro en la salud física y el aumento de la depresión en jubilados está vinculado a la pérdida de esos contactos diarios, más allá de los efectos propios del envejecimiento.

Al comienzo, el contacto con excompañeros de trabajo se mantiene, pero con el tiempo se desvanece. En cambio, los lazos con vecinos y amigos de toda la vida pueden fortalecerse. La jubilación no elimina todas las relaciones, sino que pone a prueba cuáles estaban basadas en la rutina y cuáles en una conexión más profunda y auténtica.

El psicólogo británico Robin Dunbar lo explicó claramente: muchas amistades adultas, especialmente entre hombres, son “de conveniencia” y tienden a desaparecer cuando se pierde el contacto cara a cara. Los mensajes y llamadas pueden retrasar este desenlace, pero no lo evitan. No es cuestión de cariño, sino de solidez en la relación.

Así, lo más solitario de la jubilación no es simplemente estar solo, sino aceptar que gran parte de la vida social previa era una ilusión sostenida por la rutina diaria. El silencio que se instala después no solo representa ausencia de ruido, sino un diagnóstico doloroso sobre la autenticidad de los vínculos.

Un nuevo comienzo: Construir vínculos desde cero

Sin embargo, no todo es negativo. La ciencia también muestra que es posible reconstruir una red social valiosa tras jubilarse, aunque requiere un esfuerzo consciente y activo. Después de años de dejar que el trabajo facilite las relaciones, hay que aprender a construir nuevas amistades desde cero.

La cercanía física es fundamental para formar amistades según la psicología.

Algunos logran armar un nuevo círculo social en pocos años, mientras que otros se encierran y pierden contacto. La clave no está en la personalidad, sino en aceptar que el esquema anterior terminó y que ahora el trabajo de cultivar relaciones depende exclusivamente de uno mismo.

Para quienes están próximos a jubilarse, es fundamental no engañarse con la cantidad de amigos que creen tener. Es recomendable preguntarse: ¿seguiríamos hablando si no trabajáramos juntos? ¿Nos buscaríamos si no viviéramos cerca? Estas respuestas, aunque incómodas, ayudan a identificar las amistades que realmente valen la pena.

Por eso, vale la pena fortalecer esos pocos vínculos auténticos antes de que el silencio se instale. Al final, muchas relaciones adultas se sostenían más por la rutina que por el afecto, y eso no es una tragedia sino una realidad que invita a valorar aún más a quienes permanecen.