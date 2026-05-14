Descuentos en ANSES para jubilados y pensionados en supermercados y comercios: cómo obtenerlos en mayo 2026

Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reforzó su esquema de descuentos y reintegros para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. La medida busca aliviar el impacto del consumo cotidiano con promociones en supermercados, farmacias, combustibles y comercios de cercanía.

El programa ya alcanza a más de 12.000 puntos de venta en todo el país y, durante mayo de 2026, incluye beneficios automáticos en más de 7.000 comercios adheridos. La iniciativa combina descuentos directos, devoluciones bancarias y promociones especiales de entidades financieras.

Cómo funcionan los descuentos de ANSES en supermercados y comercios

Los beneficiarios deben pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran la jubilación, pensión o asignación social. Según el convenio con cada comercio, el descuento se aplica en el momento de la compra o se reintegra en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores.

Los descuentos parten desde el 10% en supermercados, y algunas cadenas incluso eliminan el tope de reintegro, lo que permite que el ahorro sea proporcional al gasto realizado. En productos de limpieza y perfumería, la bonificación puede llegar al 20%.

Anses.

ANSES aclaró además que no existe un límite de operaciones por usuario. Es decir, los beneficiarios pueden utilizar el programa todas las veces que quieran, siempre respetando los topes establecidos por cada banco o promoción específica.

El alcance del beneficio no se limita a jubilados y pensionados. También abarca a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo, Asignaciones Familiares y estudiantes del programa Progresar.

Uno por uno, todos los descuentos para jubilados y pensionados de ANSES en supermercados y comercios

Los descuentos del programa de beneficios de ANSES van desde el 10% en supermercados y hasta 20% en perfumería y limpieza al usar la tarjeta de débito donde se cobran haberes o asignaciones. Algunos comercios aplican reintegro automático y otros descuentan directamente en caja.

Banco Nación

5% extra de reintegro pagando con BNA+ y MODO.

Tope de $5.000 por semana y hasta $20.000 mensuales.

Válido en Carrefour, Coto, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia

Hasta 25% de ahorro en supermercados.

3 cuotas sin interés.

Tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle

20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás.

Tope de $25.000 con débito físico y $15.000 con QR.

Además, hay 50% en farmacias y 10% en combustibles.

Banco Provincia con Cuenta DNI