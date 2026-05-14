Más de 80 mil personas se anotaron en el régimen simplificado de Ganancias.

Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), más de 80.000 contribuyentes ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque eso está lejos de los números esperados por el gobierno nacional, que busca que los argentinos saquen los "dólares debajo del colchón" y los sumen a la economía formal.

Desde la administración nacional estiman que son alrededor de un millón los argentinos que podrían sumarse al esquema, por lo cual, si bien el número creció en las últimas semanas, sigue sin ser cercano al objetivo de la ex AFIP.

“La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lleva registradas más de 80.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. La cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El gobierno señala que este esquema es parte de la estrategia para simplificar la relación de los contribuyentes con el fisco. Estos datos se conocieron a pocas semanas del vencimiento de Ganancias, que opera en junio.

El sistema había comenzado con unos 5800 inscriptos y luego sumó nuevas adhesiones durante abril, después de la puesta en marcha de la herramienta digital que permite cargar declaraciones juradas con datos precargados y validaciones automáticas.

Un punto clave es cuántos de esos contribuyentes finalmente terminarán presentando la declaración jurada bajo el régimen simplificado y no a través del esquema general, ya que la adhesión no implica automáticamente que el contribuyente utilice fondos no declarados ni que complete el trámite definitivo, y las personas pueden cambiar de opinión antes del vencimiento.

Sacar los dólares del colchón

Desde el gobierno avanzaron con medidas para flexibilizar instrumentos financieros y ampliar la oferta de productos en dólares de bancos y de los Agentes de Compensación y Liquidación (ALYC).

Esto es para generar confianza suficiente para que los ahorristas mantengan o ingresen sus divisas en bancos y productos financieros locales. En ese sentido, depósitos privados en dólares mostraron subas entre enero y marzo y luego una leve desaceleración.

El Banco Central informó que el stock pasó de US$37.044 millones a comienzos de enero a un pico cercano a US$39.211 millones en marzo. Hacia fines de abril, el saldo se ubicó en US$38.908 millones.

Cabe recordar que quienes adhieran al régimen y cumplan con la presentación y el pago, acceden a beneficios fiscales vinculados con la presunción de exactitud de la declaración.