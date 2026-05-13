Las modificaciones de ARCA para las contribuciones patronales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó la baja de contribuciones patronales para nuevos empleos y la guía para saber a quiénes corresponde y cómo acceder a este beneficio.

En ese sentido, la ex AFIP publicó la Guía 56 del Libro de Sueldos Digital (LSD), donde detalla el funcionamiento operativo del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), previsto en la Ley 27.802 y reglamentado a través del Decreto 315/2026 y la Resolución General 5844/2026.

Esta normativa está apuntada a empleadores del sector privado que sumen a nuevos trabajadores, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas por la normativa laboral vigente.

Según ARCA, esta medida apunta a reducir el costo de contratación formal y fomentar la generación de empleo registrado en distintos sectores de la economía. Esto alcanza a las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Fondo Nacional de Empleo (FNE) y el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares (RNAF).

Según detalla el artículo 159 de la Ley 27.802, se establece una alícuota total del 2% para las contribuciones destinadas al SIPA, FNE y asignaciones familiares, mientras que se fija un 3% para el INSSJP.

Cabe aclarar que dicha reducción podrá aplicarse durante los primeros 48 meses desde el inicio de la relación laboral y que quedan excluidas las alícuotas adicionales vinculadas a regímenes previsionales diferenciales o especiales de la seguridad social.

Los detalles de la baja de contribuciones

Este beneficio ya fue incorporado al sistema de Declaración en Línea de ARCA y establece la obligatoriedad de informar correctamente la modalidad de contratación para acceder al beneficio.

Cada empleador deberá consignar en el formulario F.931 el código “710 – Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral – Ley 27.802”. Ese código ya se encuentra habilitado dentro del perfil del trabajador en el sistema Declaración en Línea, tras las modificaciones incorporadas en la versión 47.7 de la plataforma.

Otro punto importante es que las altas laborales deberán registrarse obligatoriamente mediante el servicio “Simplificación Registral” con clave fiscal y tendrán que haberse producido entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 inclusive.

Esta normativa se aplicará cuando el empleado reúna alguna de las condiciones previstas por la norma, como que las personas que no hayan tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan permanecido desempleados durante los seis meses previos al alta laboral o quienes hayan estado inscriptos en el Monotributo.