Los nuevos controles que implementó ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó nuevos controles sobre los monotributistas y notificó que los mismos entran en vigencia en mayo de 2026.

En ese sentido, la exAFIP determinó nuevas herramientas de control fiscal y modificaciones en el comercio exterior. Estas medidas también afectan a otros contribuyentes y a empresas en el marco de modificaciones en el sistema tributario.

Los cambios que implementó ARCA

Uno de los cambios más relevantes de ARCA es la actualización de las escalas del monotributo, ya que se aplicó un aumento del 14,29 por ciento, basado en la inflación del segundo semestre del año pasado, tanto para los topes de facturación anual como para el valor de las cuotas mensuales.

Con los nuevos parámetros, la categoría más baja permite ingresos superiores a los $10 millones anuales, mientras que las categorías más altas superan los $100 millones, y de esta manera se evita que algunos contribuyentes queden afuera del sistema por la inflación.

Además, la ex AFIP comenzó a implementar sistemas más avanzados de cruce de datos con el objetivo de reforzar los controles fiscales. A través de esto, la entidad compara de manera más eficiente información proveniente de bancos, billeteras virtuales y consumos registrados.

A través de esto, el fisco puede detectar de manera más sencilla diferencias entre ingresos declarados y movimientos reales a través de un monitoreo constante sobre la actividad financiera, en lugar de hacerlo con controles posteriores como antes.

También el 1 de este mes comenzó a regir la implementación del régimen de Resoluciones Anticipadas de Origen, el cual permite que los importadores conozcan de antemano el criterio que aplicará la aduana sobre sus productos.

Según ARCA, esto introduce mayor previsibilidad en las operaciones de comercio exterior, ya que reduce la incertidumbre sobre impuestos y regulaciones aplicables.

En teoría, también permite agilizar los procesos administrativos y alinearse con estándares internacionales en materia de comercio. Para las empresas, esto puede traducirse en una reducción de tiempos y costos operativos.

Sostienen que se trata de un cambio estructural, ya que modifica la lógica con la que se gestionan las importaciones, pasando de un esquema reactivo a uno anticipado. En el caso de las empresas que operan con importaciones, las nuevas resoluciones de la ex AFIP cambian la forma de planificar operaciones, al ofrecer mayor claridad sobre las condiciones impositivas antes de concretar una compra.