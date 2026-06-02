PlayStation se plantó contra la Inteligencia Artificial: borra más de 1200 juegos de su tienda virtual

Fuente: VidaExtra.

La PS Store carece de directrices claras contra el uso de inteligencia artificial generativa, lo que ha facilitado que estudios sin escrúpulos inunden la plataforma con imitaciones baratas de juegos populares, reutilizando recursos gráficos y estructuras de juego prácticamente idénticas. Sony no esperó a tener una política formal: empezó a borrar.

Una campaña que viene de enero

Esta no es la primera purga del año: es la cuarta. En enero de 2026, la compañía eliminó más de 1.000 juegos de ThiGames, el cuarto editor más grande de la PS Store. En marzo de ese mismo año, dio otro golpe al retirar más de 700 títulos de CGI Lab y Nostra Games, muchos de ellos elaborados con herramientas de inteligencia artificial generativa para crear clones de bajo costo a escala industrial.

La última oleada apunta a Webnetic. La compañía mantenía el récord de ser el tercer editor con la mayor cantidad de lanzamientos en las consolas de Sony, con 1.222 juegos en la tienda digital de PlayStation. Ayer primero de junio, Webnetic publicó en redes sociales: "Estos son nuestros últimos días en PlayStation, así que si alguna vez quisiste probar nuestros juegos, ahora es el momento perfecto para hacerlo". Una despedida que confirmó que la totalidad de su catálogo desaparecerá de la tienda.

Qué es el shovelware y por qué arruina la tienda

El término "shovelware" —literalmente "software pala"— describe juegos producidos en masa sin ningún cuidado creativo. Muchos de estos juegos eran conocidos por ofrecer trofeos de platino fáciles, reutilizar assets repetidos y, en algunos casos, usar contenido generado con IA sin un trabajo artístico consistente ni una propuesta jugable diferenciada.

El volumen era el verdadero problema. Esta práctica provocó que la PS Store se llenara de títulos repetidos que, en la práctica, ocultaban o desplazaban a juegos independientes con mayor esfuerzo creativo. Un juego indie bien desarrollado quedaba sepultado bajo decenas de clones generados en días.

Qué pasa con quienes ya compraron esos juegos

Los usuarios que adquirieron alguno de los títulos eliminados no pierden su compra. Los usuarios que ya habían adquirido alguno de los juegos eliminados no se verán afectados: pueden seguir descargando y jugando los títulos que compraron anteriormente. Solo desaparecen de la venta, no de las bibliotecas de quienes ya los tenían.

La reacción de la comunidad

La recepción fue mayoritariamente positiva. En foros y redes sociales, la decisión de Sony fue celebrada como un paso necesario para mejorar la experiencia de navegación y descubrimiento dentro de la tienda digital. La paradoja es que Sony nunca publicó criterios claros sobre qué constituye shovelware ni anunció cambios formales en sus políticas de publicación. Las purgas avanzan, pero las reglas siguen sin estar escritas.