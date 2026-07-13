Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 13 de julio 2026: el nuevo participante eliminado

Santiago del Moro dará a conocer el participante eliminado de Gran Hermano 2026.

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano genera una enorme expectativa entre los seguidores del reality. Luego de una semana marcada por cambios en la placa y una fuerte campaña en redes sociales, las encuestas comenzaron a marcar una tendencia que podría definir quién abandonará la casa este lunes 13 de julio.

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano

Este domingo 12 de julio se definió la placa negativa luego de que algunos participantes lograran salir de la zona de riesgo. Con ese panorama, seis jugadores quedaron expuestos al voto del público y deberán esperar el resultado de la gala de eliminación.

Los nominados son:

Luana Fernández

Sol Abraham

Emanuel Di Gioia

Yipio

Manuel Ibero

JC

A medida que transcurrieron los últimos días, el escenario fue modificándose en las redes sociales. Algunos participantes lograron reducir el rechazo del público, mientras que otros comenzaron a concentrar una mayor cantidad de votos negativos.

En paralelo, los nuevos jugadores que ingresaron recientemente continúan pasando desapercibidos para gran parte de la audiencia. Se trata de una estrategia que, por el momento, parece favorecer su permanencia dentro de la competencia.

Las encuestas anticipan quién sería eliminado de Gran Hermano

Las encuestas no oficiales publicadas en X por la cuenta GH Encuestas muestran una tendencia que se consolidó durante las últimas horas y que ubica a dos participantes como los principales candidatos a abandonar la casa.

De acuerdo con esos sondeos, Sol Abraham lidera la intención de voto negativo con el 27,7%, mientras que Luana Fernández aparece en el segundo lugar con el 21%.

lidera la intención de voto negativo con el 27,7%, mientras que aparece en el segundo lugar con el 21%. Si esos números se replican en la votación oficial, Sol se convertiría en la nueva eliminada de Gran Hermano durante la gala de este lunes 13 de julio.

durante la gala de este lunes 13 de julio. Sin embargo, la diferencia entre ambas participantes no es definitiva y el resultado podría modificarse en las últimas horas, especialmente teniendo en cuenta el movimiento que suele registrarse en redes sociales antes del cierre de la votación.

Tras los últimos movimientos del juego, seis participantes quedaron nominados y dependerán exclusivamente del voto negativo del público

Un versus que cambió durante toda la semana

La placa estuvo lejos de mantenerse estable. A lo largo de la semana, el enfrentamiento por la eliminación fue cambiando de protagonistas debido a la evolución de las encuestas y a los distintos acontecimientos ocurridos dentro de la casa.

En un principio, otros jugadores aparecían como posibles candidatos a abandonar el reality, pero el foco terminó concentrándose en Sol Abraham y Luana Fernández, quienes reunieron la mayor cantidad de rechazo entre los seguidores que participaron de los relevamientos en redes.

Mientras tanto, Emanuel Di Gioia, Yipio, Manuel Ibero y JC permanecieron con porcentajes considerablemente menores, alejándose de la zona más comprometida de la placa.

Los sondeos difundidos en redes sociales comenzaron a consolidar una tendencia que ubica a una participante como la principal candidata a ser eliminada.

Qué puede pasar en la gala de eliminación

Como ocurre en cada edición de Gran Hermano, las encuestas sirven únicamente como una referencia sobre el humor del público y no reemplazan la votación oficial del programa. Aun así, históricamente estos relevamientos suelen anticipar con bastante precisión las tendencias de eliminación, por lo que el nombre de Sol Abraham aparece hoy como el más comprometido de cara a la definición.

La última palabra llegará durante la gala de este lunes 13 de julio, cuando el conductor revele el resultado de la votación y se conozca quién será el nuevo participante eliminado de Gran Hermano, en una instancia clave para el desarrollo de la Generación Dorada.