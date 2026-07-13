Bomba en el mercado tecnológico: por qué aseguran que el primer iPhone plegable será casi imposible de conseguir

Fuente: Cultura Geek.

El iPhone plegable es el secreto peor guardado de la industria tecnológica. Años de rumores, patentes filtradas y reportes de proveedores convergieron en 2026 en algo más concreto: múltiples fuentes de la cadena de suministro apuntan a que Apple ya tiene el dispositivo en producción y que su presentación ocurrirá en septiembre en el mismo evento donde se anunciará el iPhone 18.

El problema, según los mismos analistas, es que conseguirlo no va a ser nada fácil. Cabe destacar que todo lo que se sabe sobre este dispositivo proviene de filtraciones y análisis de cadena de suministro. Apple no confirmó ningún detalle de forma oficial.

Por qué habrá tan pocas unidades al inicio

El cuello de botella tiene una explicación técnica. Fabricar una pantalla que se dobla y se despliega miles de veces sin degradarse es uno de los desafíos más complejos del hardware móvil actual. La bisagra y el panel flexible requieren procesos de manufactura muy distintos a los de un iPhone convencional, y escalar esa producción sin comprometer la calidad tarda tiempo.

Según las estimaciones de Ming-Chi Kuo, uno de los analistas con mejor historial de predicciones sobre Apple, la producción total para toda la segunda mitad de 2026 se ubicaría entre 7 y 8 millones de unidades, con solo entre 500.000 y 1 millón listas para el trimestre del lanzamiento. En comparación, los iPhone 18 Pro y Pro Max tendrán entre 20 y 22 millones de unidades disponibles en el mismo período. Un reporte de Nikkei Asia apunta a que Apple pidió a sus proveedores prepararse para fabricar hasta 10 millones de unidades para fin de año, pero incluso esa cifra sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda proyectada.

El paralelismo con el iPhone X

La situación remite directamente al lanzamiento del iPhone X en 2017. Ese modelo introdujo la pantalla OLED completa y el sistema Face ID, dos innovaciones que generaron cuellos de botella muy similares: Apple lo presentó en septiembre, pero los primeros compradores esperaron hasta noviembre para recibirlo, y los tiempos de entrega se extendieron durante meses. Para el iPhone Ultra, los analistas proyectan esperas de entre 4 y 6 semanas desde el momento de la orden, y advierten que el mercado de reventa podría disparar los precios entre un 50% y un 100% por encima del valor original.

Qué se sabe del dispositivo: diseño, pantalla y precio

Siempre bajo la aclaración de que estos datos provienen de filtraciones y no de Apple, el perfil del iPhone Ultra que trazan los analistas es este: formato de libro similar al Galaxy Z Fold de Samsung, pantalla exterior de 5,5 pulgadas y panel interior plegable de 7,8 pulgadas, un grosor de apenas 5 milímetros cuando está desplegado, chip A20 Pro con 12 GB de RAM y batería de 4.883 mAh. El precio estimado se ubica entre 2.300 y 2.500 dólares, lo que lo convertiría en el iPhone más caro de la historia, y apuntaría directamente al segmento de lujo. Será también el primer evento de Apple presentado por el nuevo CEO John Ternus, quien tomó el lugar de Tim Cook.