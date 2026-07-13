El conductor Migue Granados defendió a Momi Giardina tras la polémica en Luzu TV.

Tras la polémica que se desató contra Luzu TV luego de que una de las coconductoras de Nadie Dice Nada, Momi Giardina, realizara una imitación de Erling Haaland, desde Olga salieron a defender a los involucrados en la parodia, que fue duramente cuestionada en las redes sociales.

La situación comenzó cuando el conductor del programa, Nicolás Occhiato, anunció la supuesta visita de Haaland a Luzu TV, en referencia al delantero del Manchester City y una de las principales figuras de la selección de Noruega. En ese momento, Momi ingresó al estudio con una peluca rubia y la camiseta del seleccionado nórdico, adoptando una postura encorvada y una forma particular de caminar.

Sin embargo, la parodia no fue bien recibida por los usuarios de las redes sociales. Muchos consideraron que se trató de una falta de respeto hacia el futbolista e, incluso, sostuvieron que podía interpretarse como una forma de bullying.

La sorprendente postura de Migue Granados en Olga

La viralización de este fragmento escaló rápidamente y, según los rumores, su círculo íntimo consideró que la utilización no autorizada de su identidad y las descalificaciones públicas dañan su imagen institucional.

En ese sentido, el conductor del canal de streaming Olga, Miguel Granados, salió a defender a Momi tras la cancelación masiva que recibió en redes sociales al aire y aseguró: “Che, yo la recontra banco a Momi, lo quiero decir, dejen de bardear por cualquiera pelotudez, qué estúpidos que son. Eso lo hicieron durante 40 años en VideoMatch y nadie decía nada porque eran chabones”.

Por otra parte, los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq también se refirieron a la polémica y coincidieron en que se trató de un mal chiste, al asegurar que la parodia les recordó a los sketches de los años 90. Además, sostuvieron que, lejos de resultar divertida, “es un bodrio”.