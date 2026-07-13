Solo para jubilados: todos los descuentos que hay en julio de 2026 con el Pase Cultural

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden acceder a descuentos exclusivos en librerías y entradas para cine, teatros y museos durante todo julio. Se trata de un beneficio para los usuarios del Pase Cultural, el programa del Gobierno porteño que busca garantizar el acceso a distintas actividades culturales.

¿Qué descuentos hay en julio para jubilados con el Pase Cultural?

Durante el séptimo mes del año, el programa ofrece entradas gratuitas para la mayor parte de los museos porteños, rebajas en distintos cursos y también descuentos de hasta el 10% en más de 20 librerías de la ciudad.

Además, para quienes quieran disfrutar del teatro, habrá descuentos del 30% y 50% en diferentes funciones, mientras que se podrán aprovechar 2x1 en Alternativa Teatral tanto en la página oficial como en las boleterías de los teatros adheridos.

Qué talleres se podrán hacer con descuento durante julio 2026

Durante julio se pueden realizar talleres en el Centro Cultural San Martín con 20% de descuento, algunas de las actividades disponibles son:

El oficio de actuar: Mercedes Morán en diálogo con Alejandro Tantanian será el miércoles 8 de julio a las 18 hs.

Mercedes Morán en diálogo con Alejandro Tantanian será el miércoles 8 de julio a las 18 hs. Mirar con otras lentres: artes tecnológicas en el arte contemporáneo: Jazmín Adler con Mene Savasta. Será el lunes 13 de julio a las 18 hs

¿La imaginación vuela? De la biblioteca a la calle: lecturas, goces, malestares y lenguas mutantes para fundar otros mundos. Se trata de un taller literario con Gabriela Cabezón Cámara y Liliana Viola. Será el viernes 31 de julio a las 18 hs,

Además, habrá un 20% de descuento en los talleres del Centro Cultural Recoleta y un 10% de descuento en las actividades de Luzuriaga Club. Siempre hay que presentar la Tarjeta Pase del programa.

¿Cómo funciona la Tarjeta Pase del programa?

La iniciativa de Pase Cultural para Adultos Mayores ofrece una tarjeta, que puede ser física o virtual, con un saldo para utilizar en los diferentes comercios y espacios culturales adheridos. El crédito está disponible durante seis meses y, una vez utilizado, los beneficiarios deben esperar a su renovación. Además, solo con estar registrado y ser miembro se puede acceder a distintos beneficios y descuentos en múltiples áreas culturales de la ciudad porteña.