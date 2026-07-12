Solo para jubilados: el recorrido gratis para los amantes del fútbol en los bares notables de la ciudad de Buenos Aires

Solo los jubilados y pensionados que recidan en CABA pueden disfrutar del Pase Cultural

En medio de la euforia por el Mundial 2026, los jubilados y pensionados que residan en la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de una propuesta gratuita que combina dos claves: el fútbol y los bares notables. Se trata de una actividad que te invita a conocer la historia del fútbol argentino y al mismo tiempo disfrutar de un sitio emblemático porteño.

Así será "Buenos Aires Fútbol": la visita gratuita para jubilados

El recorrido guiado invita este jueves 16 de julio desde las 10:30 hs a conocer el Bar La Academia (Montevideo 341) y descubrir cómo evolucionaron las canchas y los estadios de la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo la consigna de "Buenos Aires fútbol: canchas y estadios de Capital Federal del 1867 al presente", la charla a cargo de Leonel Contreras contará con las historias y curiosidades que hacen de la ciudad porteña una de las grandes capitales futboleras del mundo. Se trata de una propuesta clave para entender por qué el futbol es una expresión de la cultura argentina.

Los beneficiarios del Pase Cultural pueden acceder a la actividad totalmente gratis, pero es con cupos limitados. Se pueden reservar las entradas sin costo en el formulario online. Quienes quieran concurrir acompañados de otra persona pueden aclararlo en el correo de confirmación.

Pase Cultural para jubilados: cómo funciona el beneficio porteño

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad que busca garantizar el acceso de personas mayores de 60 años a distintas actividades culturales. El beneficio consiste en otorgarle a residentes de CABA una tarjeta física o virtual, denominada "Tarjeta Pase", con saldo para utilizar en diferentes lugares adheridos durante seis meses.

Solo los jubilados y pensionados que recidan en CABA pueden disfrutar del Pase Cultural

Una vez que el beneficiario se queda sin crédito, puede aprovechar diferentes promociones, como descuentos en entradas de cines, teatros, museos; y también participar de actividades gratuitas. La inscripción al programa es muy simple: