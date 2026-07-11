Por qué hay jugadores que juegan con manga larga en el Mundial 2026

Luis Romo, seleccionado mexicano en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Oswaldo Figueroa)

El Mundial 2026 está regalando partidos de altísima intensidad en Norteamérica, pero más allá de la táctica y los goles, hay un detalle estético que llama la atención de los hinchas: la presencia de futbolistas que disputan los encuentros con camisetas de manga larga. Aunque las temperaturas en las sedes mundialistas suelen ser elevadas, esta elección indumentaria se repite en estrellas de diversas selecciones. Lejos de ser un error de utilería, la decisión responde a una combinación de factores técnicos, psicológicos y de rendimiento que ganan terreno en el fútbol de élite.

¿Quiénes usan manga larga en el Mundial y por qué?

A diferencia de épocas anteriores, donde las marcas confeccionaban pesadas telas de algodón, las camisetas actuales de manga larga están diseñadas con tecnologías de alta gama que favorecen la evaporación del sudor y mantienen la temperatura corporal ideal. Figuras internacionales eligen esta opción principalmente por comodidad y compresión muscular, ya que la tela extendida reduce la fricción contra el césped en las caídas y protege la piel de posibles quemaduras por rozamiento. Asimismo, la manga larga ofrece ventajas físicas secundarias: funciona como una barrera protectora contra la radiación solar directa y ayuda a evitar el enfriamiento muscular durante los entretiempos o las pausas largas del juego.

Sin embargo, no todo es ciencia y rendimiento. Para muchos deportistas, la estética juega un rol crucial; lucir los brazos cubiertos estiliza la figura y aporta un sentido de identidad visual único en la cancha, transformando una prenda funcional en un elemento de distinción personal frente a las cámaras de todo el planeta.

Cristiano Ronaldo jugó su último partido del Mundial 2026 con camiseta de manga larga. (Crédito de foto: Xinhua/Cheng Min)

El motor argentino que no negocia las mangas

Dentro de este grupo de futbolistas, el caso de Rodrigo De Paul es uno de los más emblemáticos del torneo. El mediocampista de la selección de Argentina adoptó las mangas largas como un sello registrado e inconfundible de su carrera, usándolas incluso cuando el termómetro supera holgadamente los 30 grados centígrados. La explicación detrás de este hábito combina la moda y la cábala.

Por un lado, De Paul es un confeso admirador del exfutbolista inglés David Beckham, un ícono del estilo que popularizó esta estética durante sus años como futbolista. Por el otro, el volante argentino transformó esta vestimenta en un amuleto inquebrantable. Para él, ajustarse las mangas largas antes de salir al campo de juego es un ritual que le transmite seguridad, confianza y una concentración ciega para afrontar cada batalla futbolística en la máxima cita del deporte.