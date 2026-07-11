Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. Noruega en el Mundial 2026

Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. Noruega en el Mundial

La Selección de Inglaterra se mide ante Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 buscando un lugar en las semifinales. Luego de una fase de grupos en la que acumuló dos triunfos -Croacia y Panamá- y un empate sin goles con Ghana, los de Thomas Tuchel tienen un difícil desafío por delante después de dejar en el camino a Congo y México.

El combinado noruego que venció a Irak y Senegal -estos dos en el Grupo I-, perdió con Francia y eliminó tanto a Costa de Marfil como a Brasil en los mano a mano, quiere alcanzar por primera vez en la historia las semifinales de una Copa del Mundo, pero no será nada fácil doblegar su rival aún con Erling Haaland en cancha. Qué pasa si los ingleses ganan, empatan o pierden en esta ocasión.

Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Noruega en el Mundial 2026

Si Inglaterra pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si Inglaterra gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a semifinales, donde se enfrentaría con Argentina o Suiza, que se medirán desde las 22 horas.

Si Inglaterra empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

Noruega enfrenta a Inglaterra por un lugar en semifinales del Mundial 2026

Cuándo juegan Inglaterra vs. Noruega por el Mundial: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el combinado inglés y el noruego por un lugar en semifinales de la Copa del Mundo tendrá lugar este sábado 11 de julio desde las 18 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El ganador de este cruce se verá las caras con Argentina o Suiza, que se verán las caras desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Quién gana en Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, según la IA

El cruce de cuartos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega es calificado por las herramientas de análisis de datos como uno de los duelos más parejos y abiertos de toda la fase de eliminación directa. No obstante, la gran mayoría de los modelos de Inteligencia Artificial y los superordenadores predictivos otorgan una ventaja milimétrica a la Selección de Inglaterra para avanzar a las semifinales.

Los detalles y variables del análisis de la IA de Gemini para este partidazo destacan los siguientes puntos clave:

El Pronóstico de la IA: ¿Quién gana?

El balance general de las simulaciones matemáticas y estadísticas sitúa a los Tres Leones un escalón por encima debido al peso de sus individualidades y su profundidad de plantilla.

El marcador más probable: El resultado exacto más repetido en los algoritmos de plataformas como ChatGPT y los modelos de las casas de apuestas es un triunfo de Inglaterra por 2-1 .

Probabilidades estimadas (tiempo reglamentario): Victoria de Inglaterra: 49% - 52% Empate (prórroga o penales): 23% - 24% Victoria de Noruega: 24% - 28% (aunque modelos basados puramente en dinámicas de ataque escandinavas estiran su opción hasta un 33%-48% en escenarios de ida y vuelta).



Factores clave del análisis estadístico