Quién fue Beto, por qué todos creían que era Alonso y cuál es la verdadera historia detrás de la canción.

"El anillo del capitán Beto" fue publicada en 1976 como la primera canción del disco El jardín de los presentes, el último álbum de Invisible, la banda integrada por Luis Alberto Spinetta, Machi Rufino, Pomo Lorenzo y Tomás Gubitsch.

La letra cuenta la historia de un colectivero porteño que, convertido en astronauta, recorre el espacio a bordo de una nave construida en Haedo. En la cabina lleva una foto de Carlos Gardel, una estampita, un banderín de River Plate y unos malvones, mientras atraviesa una profunda soledad por estar lejos de la Tierra.

Con el paso de los años, muchos interpretaron que ese "capitán Beto" era Norberto Alonso, por entonces una de las máximas figuras de River. La teoría parecía tener sentido, dado que el personaje era "capitán", llevaba un banderín del club y Spinetta era un reconocido simpatizante del Millonario. Sin embargo, el propio músico desmintió esa versión en varias oportunidades.

"El anillo del Capitán Beto" es la primera canción del último álbum de Invisible.

El verdadero origen del nombre: quién fue Beto

La explicación definitiva llegó recién en 2020, cuando Machi Rufino contó que el nombre "Beto" había sido idea suya. Según recordó el bajista, mientras la banda buscaba cómo llamar al protagonista de la historia, él propuso ese nombre en homenaje a un amigo y vecino suyo, conocido justamente como "Beto", que había fallecido trágicamente en un accidente en una pileta de natación.

Además, explicó que eligió ese nombre porque era muy común en la Argentina de aquella época y encajaba perfectamente con el personaje imaginado por Spinetta, un colectivero cualquiera, un hombre común que terminaba convertido en astronauta.

A pesar de las desmentidas, el mito siguió creciendo durante décadas. El propio Spinetta contó que esa interpretación fue impulsada, en gran parte, por el periodista y conductor Juan Alberto Badía, otro reconocido hincha de River, quien popularizó la idea de que la canción homenajeaba a Norberto Alonso.

Con el tiempo, la historia se volvió tan conocida que incluso fue incluida por la revista Rolling Stone entre los grandes mitos del rock nacional. El Flaco siempre negó esa versión, aunque jamás ocultó la enorme admiración que sentía por Alonso. "Una vez estuve con el Beto y le dije que no la había compuesto pensando en él. ¿Cómo le iba a mentir? No se puede gambetear a un 10 majestuoso como él", recordó en una entrevista. Incluso llegó a afirmar que el histórico futbolista "merecía mucho más que una canción".