Noruega ya no se siente intimidada por el Mundial, dice DT Solbakken antes de partido con Inglaterra

Conferencia de prensa de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026

​Noruega ha dejado atrás los nervios propios de la Copa Mundial y ahora cree de verdad que puede vencer a Inglaterra en cuartos de final, dijo ‌el viernes el seleccionador Stale ‌Solbakken, mientras su equipo se prepara para el partido más importante de la historia del país.

Los noruegos disputarán por primera vez los cuartos de final de un Mundial y Solbakken instó a sus jugadores a no dejarse intimidar por la ocasión cuando se enfrenten el sábado a la selección inglesa de Thomas Tuchel.

"Lo más importante para mí es que seamos nosotros mismos con el balón, que nos atrevamos a jugar nuestro juego ​y no nos dejemos ⁠llevar por todo el ambiente que nos rodea, y que nos concentremos en ‌el campo", dijo Solbakken a periodistas.

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"Me gustaría ver a una selección de ⁠Noruega que aproveche sus puntos fuertes y que ⁠seamos nosotros mismos".

El debut de Noruega en el torneo fue un poco titubeante contra Irak. Solbakken admitió que sus jugadores parecían abrumados por la ocasión en su primer partido ⁠de la fase de grupos, antes de encontrar su ritmo en la victoria ​4-1.

"Se vio a un equipo muy nervioso en los primeros ‌20 minutos frente a Irak, en los ‌que no conseguimos encadenar ni dos pases", dijo.

"Eso tiene que ver con la ⁠ocasión, con que habían pasado 26 años (desde el último gran torneo de Noruega) y con que nadie había jugado antes en un Mundial".

El DT cree que los jugadores han encontrado su sitio tras vencer a rivales fuertes como Brasil en octavos de ​final, lo que ‌les ha dado la confianza necesaria para hacer frente a la formidable amenaza ofensiva de Inglaterra.

"Obviamente, cuando te enfrentas a un equipo como Inglaterra, que cuenta con grandes jugadores en las bandas como (Jude) Bellingham y (Harry) Kane, estos pueden marcar desde muchas posiciones", señaló Solbakken.

"Tienen una gran dupla en el ⁠centro del campo. Tenemos que plantarles cara ahí, tenemos que defender bien. En el fondo, los jugadores sienten que pueden ganarle a Inglaterra. Pero, obviamente, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Si no lo hacemos, Inglaterra pasará de ronda".

ALERTA POR CALOR

Dado que se espera que las temperaturas alcancen 44 grados Celsius el sábado y que las autoridades de Miami han emitido una alerta por calor, Solbakken dijo que Noruega no se ha arriesgado en su ‌preparación.

"Hemos entrenado muy ligeramente. No hemos hecho mucho esfuerzo", dijo Solbakken. "Obviamente, hemos tenido sesiones tácticas, pero a un ritmo más lento y no hemos entrenado durante largos periodos. Así que lo importante es estar frescos mañana".

El entrenador también elogió el estado mental de su plantilla de cara al partido más importante de sus carreras, y señaló que han mantenido ‌la compostura a pesar de la creciente presión.

"Han sabido mantener muy bien la calma. Les gusta estar juntos y necesitaban un día más tras el partido contra Brasil para recuperar realmente el ‌estado de ánimo adecuado ⁠de cara al próximo encuentro", explicó.

"Pero tuvimos cinco días, así que eso no supuso ningún problema. Ya hemos tenido tres buenos días de ​preparación, deberíamos estar a la altura".

Cuando se le preguntó cuál sería la razón principal del éxito de Noruega si el sábado eliminaran a Inglaterra, el DT sonrió y respondió: "Lo diré si les ganamos".

Con información de Reuters