Netflix | La serie de época con solo 6 capítulos que no para de sorprender por sus locaciones

A lo largo de sus seis capítulos, El verano del 36 mezcla intriga, conflictos familiares y hechos históricos.

Las producciones francesas continúan ganando espacio entre las series más vistas de Netflix y una de las propuestas que más llama la atención por sus escenarios naturales es El verano del 36.

Con apenas seis episodios, la ficción combina misterio, drama e historia en una trama ambientada en la costa mediterránea gala, donde los paisajes se convierten en un elemento central del relato.

La miniserie sigue a un grupo de personajes cuyas historias se entrecruzan durante el verano de 1936, en un contexto marcado por tensiones políticas, secretos familiares y acontecimientos que cambiarán el rumbo de sus vidas. La producción apuesta por un ritmo ágil y por una cuidada reconstrucción de época.

¿De qué trata El verano del 36?

A lo largo de sus seis capítulos, El verano del 36 mezcla intriga, conflictos familiares y hechos históricos. La historia explora cómo un hecho inesperado altera la vida de sus protagonistas mientras el contexto social y político de Francia atraviesa un momento de profundos cambios.

La serie está protagonizada por un elenco francés que combina actores de trayectoria con nuevos talentos y propone una narración que alterna el suspenso con el drama humano. Su corta duración permite verla en un fin de semana sin perder continuidad en la historia.

Dirigida por Frédéric Garson, El verano del 36 se presenta como una alternativa para quienes buscan una historia cerrada, con un desarrollo compacto y escenarios que tienen un papel tan importante como los propios personajes.

Ficha técnica de El verano del 36