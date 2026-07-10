La provincia cordillerana que combina nieve, gastronomía y astronomía en invierno 2026

Paisajes cordilleranos, excursiones para disfrutar de la nieve, rutas del vino y una agenda con actividades para toda la familia convierten a San Juan en uno de los destinos más atractivos del receso invernal.

Durante julio 2026, la provincia combina propuestas de naturaleza, cultura y gastronomía con eventos recreativos distribuidos en distintos departamentos y espacios turísticos.

La oferta incluye recorridos por la Cordillera de los Andes, visitas a parques naturales, experiencias en bodegas y actividades culturales.

¿Qué hacer en San Juan durante las vacaciones de invierno 2026?

Montañas, nieve y paisajes únicos

Uno de los principales atractivos durante el invierno es la posibilidad de acercarse a la cordillera y disfrutar de paisajes cubiertos de nieve. Localidades como Barreal, en el departamento Calingasta, funcionan como punto de partida para recorrer el Parque Nacional El Leoncito, realizar excursiones de montaña y contemplar la Cordillera de los Andes.

Otra opción es recorrer el departamento Iglesia, donde los visitantes pueden acceder a sectores cordilleranos con nieve y disfrutar de miradores naturales. En tanto, el Parque Provincial Ischigualasto, conocido como Valle de la Luna, ofrece recorridos por uno de los sitios geológicos más importantes del mundo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Gastronomía y enoturismo

La gastronomía sanjuanina es otro de los grandes atractivos de la temporada. Las rutas del vino permiten visitar bodegas donde se realizan degustaciones y recorridos guiados para conocer el proceso de elaboración de los vinos de la provincia.

A la propuesta vitivinícola se suman platos regionales elaborados con productos locales, como chivito, empanadas, aceitunas y dulces artesanales, además de la tradicional cocina cuyana que puede encontrarse tanto en la capital como en los principales destinos turísticos.

Actividades para toda la familia

Durante las vacaciones de invierno, San Juan también desplegará una agenda con espectáculos, talleres, actividades deportivas y propuestas recreativas. Entre ellas se destacan el Festival DivertiTeS – Invierno 2026, funciones de teatro y títeres, visitas guiadas, búsquedas del tesoro, actividades ambientales en Anchipurac, recorridos por el Parque Faunístico y experiencias en la Difunta Correa.