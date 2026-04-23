Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires

A pesar de que las clases empezaron hace solo un mes, muchos argentinos ya se preguntan cuándo serán las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, al menos, quienes viven en este distrito. Conocer estas fechas es de suma importancia para los padres con hijos en primaria y en secundaria porque, de esta manera, pueden organizar el tan merecido descanso de mitad de año.

Si bien el presupuesto de las familias argentinas es cada vez más ajustado debido a la crisis económica que atraviesa el país, algunos tienen la posibilidad de viajar a diferentes destinos incluso en este momento. Otros simplemente buscan conocer en qué fecha serán las tan ansiadas vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires para disfrutar de esos días en su propia casa.

La buena noticia para quienes tienen hijos en edad escolar es que el calendario de vacaciones de invierno ya está listo. El gobierno bonaerense informó estas fechas en diciembre del año pasado en conjunto con el inicio y el fin de las clases. En concreto, las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires comienzan el lunes 20 de julio y finalizan el viernes 31 de ese mismo mes. Como todos los años, se trata de dos semanas. Por tanto, los niños y jóvenes en edad escolar empezarán nuevamente las clases el lunes 3 de agosto.

Otras provincias de la Argentina tendrán las vacaciones de invierno en esta misma fecha. Ellas son:

Santiago del Estero

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Chaco

En el caso de los otros distritos, las vacaciones de invierno tendrán lugar antes, es decir, durante las primeras dos semanas del mes de julio.

¿Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires?

Pensar en las vacaciones de invierno nos acerca a fin de año y esa fecha también está incluida en el informe educativo de la provincia de Buenos Aires. El calendario escolar sostiene que el fin del ciclo lectivo 2026 en cada uno de los partidos bonaerenses se dará el martes 22 de diciembre. Esa fecha no es azarosa. De hecho, es la que dice que se cumplieron los 190 días de clases obligatorios dispuestos por el gobierno de la provincia. Las clases terminarán ese mismo día en Mendoza. En tanto, en La Pampa el ciclo lectivo culminará el miércoles 23 de diciembre, convirtiéndose en la última provincia en finalizar las clases de este año.