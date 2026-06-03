Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El entrenador Eduardo Coudet.

River se juega una parada clave en su búsqueda por clasificar a la próxima Copa Libertadores el próximo semestre. En la institución de Núñez sabern que no hay mañana sin entrar al máximo certamen internacional en 2027, después de lo que fue su ausencia este año. Algo que dejó en claro el hincha a la hora de manifestar su malestar por quedarse afuera después de 12 años de la competencia reina de Sudamérica.

Y para colmo en el primer semestre el conjunto "Millonario" dilapidó una chance inmejorable de tramitar su pasaje a la copa, al perder la final del Apertura ante Belgrano. Un título que, además de darle una estrella más al club, representaba la chance de quitarse de encima la presión de tener que jugarse todo en los últimos seis meses del año, donde tendrá varias posibilidad de ingresar al torneo.

Cómo puede clasificar River a la Libertadores 2027

River perdió la final con Belgrano del Apertura.

Una de las vías posibles es ganar el campeonato Clausura , segundo certamen liguero del año. Con un formato idéntico al que tuvo el primer semestre, conformado por dos zonas de 15 equipos cada uno, de los cuales salen clasificados los ocho mejores de los dos grupos. Y después es un mata-mata entre todos hasta desembocar en una final a partido único en cancha neutral.

, segundo certamen liguero del año. Con un formato idéntico al que tuvo el primer semestre, conformado por dos zonas de 15 equipos cada uno, de los cuales salen clasificados los ocho mejores de los dos grupos. Y después es un mata-mata entre todos hasta desembocar en una final a partido único en cancha neutral. El siguiente camino que tiene para ingresar a la Libertadores está directamente emparentado con el anterior y es sumar muchos puntos en la fase regular del torneo Clausura para clasificar como uno de los tres mejores por tabla anual , objetivo que por ahora no estaría logrando porque marcha cuarto con 29 puntos, pero está a una unidad del tercero, que es nada más ni nada menos que Boca, y a cinco puntos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

, objetivo que por ahora no estaría logrando porque marcha cuarto con 29 puntos, pero está a una unidad del tercero, que es nada más ni nada menos que Boca, y a cinco puntos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. La otra opción con la que cuenta River para clasificar es ganar la Copa Sudamericana , competencia que tiene como uno de los objetivos del año y en donde cayó Boca. En la fase de grupos, logró quedar primero con 14 puntos, en una zona compartida con Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

, competencia que tiene como uno de los objetivos del año y en donde cayó Boca. En la fase de grupos, logró quedar primero con 14 puntos, en una zona compartida con Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia. Su última opción para clasificar es si gana la Copa Argentina, certamen que en un par de ocasiones le dieron esa llave para entrar y que no puede descuidar.

La mala para Coudet antes de arrancar el Clasura

El entrenador de River deberá cumplir una sanción de dos partidos sin poder dirigir en el campo de juego al "Millonario" por sus insultos al árbitro Yael Falcón Pérez en la final ante Belgrano. “Es una vergüenza, sos un ladrón. Sos un hijo de p..., nos cagaste", señala en el informe el juez, lo que derivó en la decisión del tribunal disciplinario sobre el reconocido DT.