El médico de la selección de Senegal "se formó como ginecólogo", dice presidente de la federación

El ​médico de la selección de Senegal carecía de la formación especializada necesaria para atender al ‌equipo durante el Mundial, ‌dijo el lunes el presidente de la federación de fútbol del país, mientras el organismo rector hacía balance de una campaña decepcionante.

El médico del equipo era ginecólogo y el problema se descubrió tarde, lo que había suscitado preocupación entre los jugadores ​sobre el nivel ⁠de asistencia médica disponible, explicó el presidente de ‌la federación, Abdoulaye Fall, en una ⁠rueda de prensa.

"Según los comentarios ⁠que he recibido, los jugadores no se sentían lo suficientemente seguros con el apoyo que les brindaba. La ⁠federación buscó asesoramiento médico adicional para tranquilizar ​a la selección" dijo Fall.

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"Tuvimos que ‌encontrar expertos convincentes para que ‌se sintieran tranquilos porque la salud está por ⁠encima de todo", agregó.

La Asociación Senegalesa de Medicina Deportiva rechazó las acusaciones calificándolas de "infundadas y difamatorias" en un comunicado emitido a última hora del ​lunes.

En ‌él se indica que el médico del equipo, Abderahmane Fediore, posee un diploma de especialista en medicina deportiva y biología del deporte por la Facultad de Medicina de la ⁠Universidad Cheikh Anta Diop.

Anteriormente dirigió el departamento de fisioterapia del Hospital Fann y lleva trabajando como médico de la selección de Senegal desde 2017, habiendo participado en tres Copas del Mundo y cinco Copas Africanas de Naciones.

Senegal destituyó el sábado al seleccionador Pape Bouna Thiaw, ‌alegando que los resultados obtenidos en el Mundial exigían un cambio.

Senegal esperaba ser uno de los favoritos en el Mundial, tras derrotar a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones celebrada en ‌enero, pero su actuación en el torneo fue decepcionante.

Perdió sus dos primeros partidos de la fase de grupos ‌ante Francia y ⁠Noruega, y dejó escapar una ventaja de 2-0 a cinco minutos del final ​contra Bélgica en los dieciseisavos de final, antes de caer por 3-2 en la prórroga.

Con información de Reuters