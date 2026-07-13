El diseño de uñas que es tendencia este invierno 2026: cómo son las check nails (Foto: Pinterest)

Las uñas con efecto tornasolado se volvieron la tendencia clave del invierno 2026, pero compiten con otro diseño: las check nails. Se trata de un patrón de cuadraditos similar a un tablero de ajedrez que se posiciona como una de las más elegidas de la temporada.

Por qué las check nails marcan tendencia este invierno 2026

Las check nails se imponen entre los diseños invernales para uñas porque siguen la tendencia preppy. Se trata de una manicura con líneas finas que arman la idea de un género cuadrillé, tipo vichy, o también pueden ser cuadros grandes como los del clásico juego de mesa.

La tendencia se presenta como la combinación entre lo urbano y lo retro de los años 90s, pero ofrece muchísima versatilidad y la posibilidad de combinarlas con diferentes outfits.

Las check nails se caracterizan por el diseño cuadrille (Foto: Pinterest)

El estilo es una extensión de las tendencias en las prendas de ropa, donde comenzaron a predominar los estampados a cuadros, con rombos o con estilo "académico". El diseño predomina en colores más oscuros, como el chocolate, moca, café y hasta el cherry, para dar la sensación invernal.

Muchas personas eligen llevar el diseño combinado con otros, para dar un poco de descanso visual, y suman algunas uñas lisas y otras de "francesitas". Así, convive con la posibilidad de darle un toque de personalidad a las manos con solo un dedo con cuadritos, en lugar de un exceso.

Cómo se pueden llevar las check nails: las diferentes opciones

Clásicas: Similar a un tablero de ajedrez, se pueden usar en colores blanco y negro.

Estilo francesa : cuando el cuadriculado de las check nails se aplica solo en la punta de la uña de las francesitas, se trata de una opción más sutil y elegante.

: cuando el cuadriculado de las check nails se aplica solo en la punta de la uña de las francesitas, se trata de una opción más sutil y elegante. Mixta: la uña con diseño cuadrille se lleva solo en algunas uñas de la mano, mientras que las otras permanecen en colores lisos. Siempre es clave llevar una paleta similar o combinarlas con diseños simples.