No son mocasines: los zapatos que son tendencia en la temporada otoño-invierno 2026 (Créditos: Bocage)

Durante la temporada otoño-invierno en Argentina, se impone como tendencia el estilo preppy y, entre los diferentes calzados de esta línea, marca tendencia un modelo específico: los zapatos derbies. Se trata de

Por qué los zapatos derbies son tendencia durante la temporada otoño-invierno 2026

De la mano de las bailarinas, unos zapatos que están pisando fuerte esta temporada, también empiezan a imponerse los derbies, un calzado que también nace del mundo de la danza, pero del jazz. Caracterizados por su estética elegante, suelen tener un acordonado que aporta un tono más relajado y versátil a un estilo formal.

Se desconoce con exactitud el origen del modelo. Algunos historiadores lo vinculan a Edward Smith-Stanley, el 14.º conde de Derby, quien le encargó a su zapatero hacer un calzado elegante y resistente, de ahí nacería su nombre. Mientras que otros señalan que fue primero utilizado por el oficial del ejército ruso Gebhard Leberecht von Blücher en el campo de batalla.

Los derbies se imponen como tendencia por su toque elegante, sin perder la comodidad (Créditos: Jacquemus)

De acuerdo a Vogue, el zapato se popularizó como un calzado para el deporte y la caza en 1850, recién a comienzos del siglo XX empezó a invadir la vida urbana. Originalmente vinculados al universo masculino, con el tiempo se convirtieron en una pieza unisex capaz de adaptarse a estilos urbanos, elegantes y hasta casuales. Su estructura cómoda y resistente los vuelve ideales para el uso diario, especialmente en los meses más fríos.

En cuanto a colores y terminaciones, los derbies aparecen en versiones tradicionales como negro, marrón y suela, pero también en tonos borgoña (el color de la temporada), gris oscuro e incluso acabados acharolados o con detalles chunky modernos. Durante la temporada de otoño invierno incluso se destacan los modelos de cuero liso, gamuza y plataformas.

Cómo combinar los derbies en diferentes looks

Los derbies se utilizan mucho durante la época de frío porque son funcionales y elegantes al mismo tiempo. Sirven tanto para jornadas laborales como para salidas informales, y su capacidad de adaptarse a distintas siluetas los convierte en un básico estratégico. Con pantalones amplios, faldas midi o sastrería relajada, los derbies se consolidan como una opción sofisticada para enfrentar el frío con estilo.

1. Sastrero urbano

Ideal para oficina o reuniones con un aire moderno:

Zapatos derby negros.

Pantalón de vestir recto o wide leg.

Camisa blanca o sweater liviano.

Blazer oversize.

Tapado largo.

2. Casual de fin de semana

Cómodo y canchero para paseos o salidas relajadas:

Zapatos derby marrones o suela.

Jeans rectos o mom fit.

Remera básica.

Cardigan tejido.

Bufanda XL.

3. Estilo preppy renovado

Una propuesta clásica con guiños actuales:

Zapatos derby acharolados.

Pollera tableada o midi.

Medias altas o cancan opaca.

Sweater cuello redondo.

Trench o abrigo corto.

Los derbies pueden adaptarse a diferentes estilos y looks (Créditos: Pinterest)

4. Look monocromático sofisticado

Perfecto para un outfit elegante y minimalista:

Zapatos derby negros chunky.

Pantalón negro sastrero.

Polera negra o gris oscuro.

Abrigo largo estructurado.

Cartera pequeña.

5. Look rebelde y moderno

Para un estilo más audaz y juvenil: