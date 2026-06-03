Marcelo Porcel ya usa tobillera electrónica y le dieron botón antipánico a las víctimas: las medidas de la Justicia

En las últimas horas, trascendió un video de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar sexualmente de, al menos, 10 compañeros de escuela de su hijo, en el que se lo podía ver en la Basílica de Luján sin la tobillera electrónica.

Esto provocó la indignación de las víctimas y sus familiares ya que la semana pasada se había publicado un fallo judicial en el no solo quedaba firme su procesamiento en la causa por el delito de violación a menores, además, se ordenaba la "inmediata colocación del dispositivo" al sospechoso. Uno de los abogados de las víctimas aseguró que exigió celeridad a la Justicia para llevar a cabo la medida cuanto antes.

Finalmente, se confirmó que esta mañana las autoridades le pusieron a Porcel la tobillera electrónica. Fueron oficiales de la Policía de la Ciudad quienes colocaron el dispositivo al acusado y mencionaron que la demora tuvo lugar debido a que la Justicia no les brindaba los datos personales del empresario tales como el domicilio, algo fundamental para que la geolocalización funcione correctamennte. Al mismo tiempo, los agentes de la Policía acudieron a las casas de los denunciantes y les brindaron botones antipánico.

Porcel tiene prohibido acercarse a las víctimas y no puede salir del país debido a la investigación que se lleva en su contra. No obstante, los jueces que tienen a cargo su causa rechazaron la puesta en marcha de una prisión preventiva -como pedía la querella- debido a que "el sujeto cuenta con un domicilio estable y no ha infringido ninguna de las restricciones hasta el momento".

Las denuncias de abuso sexual contra Marcelo Porcel

En 2024 familiares de compañeros de colegio del hijo de Marcelo Porcel, de entre 11 y 15 años, denunciaron al empresario por abuso sexual. Así inició una causa judicial que investiga el fiscal Pablo Turano. Los padres relataron que sus hijos habían sido abusados por Porcel en su casa de Palermo, en sus oficinas y en un departamento de Puerto Madero. Los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2023.

Los menores declararon en Cámara Gesell y para los jueces, Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López, los relatos poseen una "estructura lógica" compatible con "signos de abuso sexual". Por tal motivo, se procedió al procesamiento del empresario, que está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y se le atribuyen, en tanto, los delitos de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor.