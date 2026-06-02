El empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar sexualmente a los compañeros de colegio de su hijo, fue visto en la Basílica de Luján sin la tobillera electrónica. Al sospechoso, procesado por la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, se le había ordenado la colocación de este dispositivo la semana pasada luego de una audiencia en la que estuvieron presentes las familias de las víctimas.

En medio de esa resolución judicial, trascendió un video en redes sociales en donde se puede ver al acusado de espaldas concurriendo a la Iglesia del partido bonaerense. La filmación se centra en los tobillos de Porcel y, en ningún momento, se observa que tenga la tobillera electrónica que había dispuesto la Justicia.

Según informó Infobae, la defensa de las víctimas aseguró que el dispositivo electrónico "debió haberse puesto como fecha límite el pasado viernes 29 de mayo".

Las medidas que dispuso la Justicia contra Marcelo Porcel, acusado de abuso sexual

La Justicia solicitó la "inmediata colocación del dispositivo para obtener un permanente rastreo y geolocalización del sospechoso" con el objetivo de que no se acerque a ninguna de las víctimas, quienes actualmente cuentan con protección policial.

Por otro lado, le prohibieron la salida del país. Sin embargo, mientras se desarrolla la investigación, los magistrados no le dieron prisión preventiva al sospechoso porque concluyeron que el sujeto "tiene arraigo, un trabajo conocido, un domicilio estable y que, además, no posee antecedentes de incumplimiento de restricciones".

La causa por la que se investiga a Marcelo Porcel

En la causa que investiga el fiscal, Pablo Turano, Porcel está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Asimismo, se le atribuyen los delitos de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor sin consentimiento. Si bien las denuncias se realizaron en 2024, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024. En total, habría 10 víctimas, todos compañeros de escuela de su hijo.

Las acusaciones fueron presentadas en la Justicia por las familias de los menores. Una vez que se inició el expediente de la causa, las víctimas declararon en Cámara Gesell en donde manifestaron que los abusos habrían ocurrido en las oficinas del acusado, en su domicilio personal y en un departamento de Puerto Madero vacío.

Al escuchar los testimonios de las víctimas, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López sostuvieron en una resolución que en el relato de los menores se podían percibir "signos compatibles con situaciones de abuso sexual".