Juan Pablo Varsky destacó un rasgo clave de la Selección Argentina: “Odio a perder”

Varsky comparó el Mundial de Argentina con México 1986.

Después de una fase de grupos bastante tranquila, en la que la Selección Argentina venció por goleada a Argelia, Austria y Jordania para tener el puntaje perfecto y terminar como líder del Grupo J, la fase eliminatoria ha sido una tortura hasta ahora. El duelo con Cabo Verde fue un ir y venir de emociones con un 3-2 apasionante, resultado que se repitió el martes pasado contra Egipto, aunque con la diferencia de que estuvimos al borde de la eliminación.

Y es que los egipcios habían comenzado ganando y lograron ponerse 2-0 en el segundo tiempo, cuando quedaba menos de media hora para cumplir con el tiempo reglamentario. No obstante, a pesar del resultado adverso, la “Albiceleste” se repuso desde el descuento de Cristian Romero a los 79’, a lo que le siguió el empate de Lionel Messi a los 83’ y el gol del triunfo de Enzo Fernández a los 93’ en una ráfaga de 13 minutos letales para Egipto.

A pesar de la épica remontada, lo cierto es que el equipo de Lionel Scaloni no se encuentra del todo fino en el retroceso, un tema que abordó Juan Pablo Varsky en la previa a lo que será el partido con Suiza, que viene de eliminar a Colombia por penales. A través de la cuenta de Clank, el periodista deportivo recordó ciertas similitudes con el Mundial de Italia 90, en el que Argentina sobrevivía a los partidos rumbo a una nueva final para defender el campeonato después de México 86.

En aquella edición en las tierras italianas, la “Albiceleste” venció por 1-0 a Brasil en octavos y luego superó a Yugoslavia e Italia en cuartos y semis, respectivamente, para llegar a la final con Alemania. De ahí que Varsky haya visto similitudes entre aquel campeonato y el actual, en el que destaca la rebeldía del grupo para reponerse a los resultados adversos para no reencontrarse con la derrota.

“El equipo también está dando esa señal de vulnerabilidad en los duelo mano a mano, que le obliga por supuesto, a sacar ese corazón de campeón y ese odio a perder que tienen estos jugadores”, afirmó el periodista. Desde su punto de vista, el amar ganar representa un sentimiento “incompleto”, lo contrario a lo que es odiar perder, algo que realza cada victoria e impulsa al equipo a no renunciar a la posibilidad de rescatar un triunfo cuando todo parece perdido.

Argentina está a dos partidos de una nueva final.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026