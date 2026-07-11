Formosa refuerza la campaña de vacunación antigripal ante la llegada de las bajas temperaturas

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento estacional de las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa volvió a convocar a las personas que integran los grupos de riesgo a aplicarse la vacuna antigripal, disponible de manera gratuita en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, las autoridades sanitarias recordaron que la inmunización es una de las principales herramientas para prevenir complicaciones derivadas de la gripe, especialmente durante el invierno, cuando aumenta la circulación del virus influenza y de otros agentes respiratorios.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, Marcelo Cañete, destacó que el sistema público de salud cuenta con dosis suficientes en todos los efectores sanitarios de la capital y del interior provincial, e instó a la población objetivo a acercarse al centro de salud más cercano para completar su esquema de vacunación.

El funcionario explicó que la vacuna reduce el riesgo de desarrollar cuadros graves y complicaciones asociadas a la gripe, por lo que insistió en la importancia de inmunizarse antes de que aumente la circulación viral característica de esta época del año.

Desde la cartera sanitaria recordaron que la campaña está dirigida a las embarazadas, las puérperas que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo, los niños de entre seis meses y dos años, las personas de 65 años o más y quienes tienen entre dos y 64 años con enfermedades de base. También deben vacunarse el personal de salud y los trabajadores considerados estratégicos.

Cañete remarcó además que las vacunas del Calendario Nacional de Inmunizaciones continúan disponibles de forma gratuita en toda la provincia y señaló que solo es necesario concurrir al establecimiento sanitario con el Documento Nacional de Identidad para acceder a la aplicación.

Otro de los aspectos destacados por el funcionario es que la vacuna antigripal puede administrarse de manera simultánea con otras vacunas sin que ello represente riesgos o contraindicaciones, lo que permite completar otros esquemas pendientes en una misma visita al vacunatorio.

En ese sentido, recomendó a la población revisar el carnet de vacunación y consultar con los equipos de salud para verificar si existen dosis pendientes, no solo de la vacuna antigripal sino también de otras inmunizaciones contempladas en el calendario oficial.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano señalaron que la campaña continuará durante todo el invierno con el objetivo de ampliar la cobertura de los grupos de riesgo y reducir el impacto de las enfermedades respiratorias en la población formoseña.