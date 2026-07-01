Vacunación, controles y entrega de medicamentos: Formosa reforzó la atención sanitaria en el interior provincial

Dentro del marco de las políticas sanitarias que impulsa el sistema público de Formosa para garantizar el acceso médico, en esta oportunidad se llevó adelante un operativo clave en el barrio Parque Industrial de Palo Santo. Allí se garantizó la atención en consultas médicas, vacunación y se entregaron medicamentos dentro de controles de salud.

Durante la jornada, un equipo interdisciplinario del Hospital de Palo Santo brindó atención integral a niños, jóvenes, adultos y embarazadas, además de realizar controles preventivos y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

En diálogo con medios locales, la directora del hospital, Sandra Rossoli, informó que más de 150 personas fueron atendidas y destacó que estos operativos permiten acercar los servicios sanitarios a quienes, por distintos motivos, tienen mayores dificultades para trasladarse hasta el centro de salud.

En el área de pediatría se efectuaron controles de signos vitales, mediciones antropométricas, evaluaciones nutricionales y revisiones del crecimiento y desarrollo infantil. En tanto, los consultorios de clínica médica atendieron a jóvenes y adultos con controles de presión arterial, peso y glucemia, poniendo especial atención en el seguimiento de personas con diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas.

Las embarazadas recibieron controles prenatales de rutina, que incluyeron la medición del crecimiento uterino y la evaluación de los latidos fetales. Además, se otorgaron turnos para la realización de estudios complementarios, como análisis de laboratorio y ecografías, de acuerdo con cada etapa del embarazo.

A su vez, el servicio de obstetricia brindó asesoramiento sobre planificación familiar, procreación responsable, prevención de infecciones de transmisión sexual y acceso a métodos anticonceptivos gratuitos disponibles en el sistema público de salud.

Vacunación contra enfermedades respiratorias

Otro de los ejes de la jornada fue la inmunización. Allí el personal sanitario completó esquemas del Calendario Nacional de Vacunación y reforzó la aplicación de la vacuna antigripal en los grupos de riesgo, en un contexto marcado por la llegada del invierno y el aumento esperado de enfermedades respiratorias.

Rossoli remarcó la importancia de la vacunación como herramienta de prevención, especialmente para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con factores de riesgo, quienes presentan mayores posibilidades de desarrollar complicaciones ante cuadros de gripe.

Además de las prestaciones sanitarias, la actividad incluyó un desayuno y un almuerzo compartidos con los vecinos, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el hospital y la comunidad. Al finalizar la jornada, la directora agradeció el acompañamiento del Gobierno de Formosa y del Ministerio de Desarrollo Humano, que hacen posible la realización periódica de estos operativos en distintos barrios de Palo Santo. También destacó la colaboración del Honorable Concejo Deliberante local en la organización de la actividad.