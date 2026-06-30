Pese a los cambios de los fondos del INCUCAI, Formosa garantizará los trasplantes para sus ciudadanos

Pese a la resolución del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) que anunció cambios en el cobro a obras sociales y empresas de medicina prepaga por estudios vinculados al proceso de trasplante, desde el Centro Único de Ablación y Trasplante de la Provincia de Formosa (CUCAIFOR) explicaron que Formosa garantizará la atención de pacientes sin cobertura.

En diálogo con medios locales, el coordinador provincial de CUCAIFOR, Guido Gramberg remarcó que la provincia respaldará a quienes no poseen cobertura médica seguirán accediendo a todas las prestaciones sin modificaciones. "El paciente sin cobertura social, que es el paciente que nos interesa, que es el paciente más desprotegido, no se ve afectado, no se ve comprometido", aseguró.

Además, recordó que ante los inconvenientes registrados en programas nacionales, el Gobierno provincial intervino para asegurar la continuidad de los tratamientos. "Se tuvo que realizar una gestión provincial para poder dar respuesta y que los pacientes que necesitan su medicación la reciban sin inconvenientes", señaló.

Concientización y prevención, los desafíos pendientes

El coordinador advirtió que el principal desafío continúa siendo la escasez de donantes y llamó a fortalecer la concientización social sobre la donación de órganos. "Tenemos que ser conscientes de que para que ese trasplante se concrete, se necesitan donantes. Y ahí está el nudo crítico del trabajo donde es muy importante la concientización de las personas", destalló.

Actualmente, informó que Formosa cuenta con "un poco más de 340 pacientes en lista de espera", en su mayoría personas con enfermedad renal crónica que requieren diálisis, por lo que el riñón continúa siendo el órgano con mayor demanda.

Por último, Gramberg insistió en la importancia de la prevención y de los controles médicos periódicos para detectar enfermedades silenciosas como la hipertensión arterial y la diabetes, principales causas de insuficiencia renal. "Recuerden siempre, prevenir es mejor que curar", concluyó.

Más salud, y más especialidades para los formoseños

La provincia de Formosa abrió la convocatoria para las Residencias 2026, un sistema de formación de posgrado en el ámbito público que iniciará el 1 de septiembre de 2026 con la gran novedad de esta edición es la incorporación, por primera vez, de la residencia en Nutrición, una iniciativa destacada por Marianela Rojas, jefa del Programa de Nutrición provincial, como un paso vital para transformar a los graduados en especialistas mediante la práctica supervisada.

Las actividades se desarrollarán en hospitales de referencia del sistema público, con eje central en el Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón", lo que combina la práctica asistencial con la investigación y la formación académica. El proceso de inscripción se extenderá de forma presencial desde el 29 de junio hasta el 21 de agosto en la Dirección de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en Salud del Ministerio de Desarrollo Humano.