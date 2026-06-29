ANSES confirmó el aumento: cuánto cobra un jubilado en julio con bono

El aumento de julio se calcula según la inflación informada por el INDEC.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo incremento en julio. El organismo aplicará una actualización del 2,1% sobre las prestaciones previsionales, en línea con el último dato de inflación disponible. Además, continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos, lo que llevará la jubilación mínima a superar los $480.000.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en julio

Con el aumento previsto para julio, la jubilación mínima pasará a ser de $411.948. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos de quienes cobran el haber más bajo.

De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima recibirán un total de $481.948 durante julio. El refuerzo continuará siendo el mismo que se viene abonando desde marzo de 2024.

En el caso de los jubilados que tienen haberes superiores a la mínima, el bono no siempre se paga completo. El esquema vigente establece un pago proporcional para que ningún beneficiario supere el equivalente a la jubilación mínima más el refuerzo extraordinario.

Por qué aumenta la jubilación en julio

La actualización del 2,1% responde al mecanismo de movilidad que utiliza actualmente la ANSES para calcular los haberes previsionales. Desde 2024, las jubilaciones se ajustan todos los meses de acuerdo con la inflación informada por el INDEC. Para definir el aumento de julio se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo.

Si cobrás la mínima, recibirás también el bono extraordinario vigente este mes.

Esto significa que los incrementos se aplican con un desfase de dos meses respecto de la evolución de los precios. El sistema reemplazó a la fórmula anterior, que realizaba actualizaciones trimestrales considerando también la evolución de los salarios y la recaudación previsional.

Qué pasa con el bono de $70.000

Aunque las jubilaciones continúan aumentando por movilidad, el bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Esto implica que, mes tras mes, el haber previsional crece por la actualización vinculada a la inflación, pero el refuerzo mantiene el mismo valor nominal.

Como consecuencia, el peso del bono dentro del ingreso total de los jubilados de menores recursos fue disminuyendo con el paso del tiempo, ya que no acompaña las sucesivas actualizaciones de los haberes.

Cuándo se conocerá el calendario de pagos de julio

Por el momento, la ANSES todavía no publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a julio. Como ocurre cada mes, las fechas serán informadas según la terminación del DNI de los beneficiarios y estarán organizadas entre quienes cobran la jubilación mínima y quienes perciben haberes superiores.