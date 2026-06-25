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Bono para jubilados

El Gobierno oficializó el bono para jubilados de julio: sigue siendo de hasta $70.000

La medida alcanzará a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la PUAM y beneficiarios de pensiones no contributivas.

25 de junio, 2026 | 06.55

El Gobierno nacional dispuso el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para julio de 2026, a través del Decreto 532/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a las prestaciones contributivas a cargo de la ANSES, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables. El beneficio será no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y se abonará en función del nivel de haberes de cada titular.

Nota en desarrollo.

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