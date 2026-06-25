Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 25 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa hoy con el cronograma de pagos de junio. Los jubilados y pensionados que consultan "cuándo cobro" deben saber que este jueves 25 de junio se acreditan los haberes para un grupo específico. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el calendario ya finalizó, por lo que no hay depósitos hoy.

Según el esquema oficial, el organismo previsional abona por terminación de DNI las prestaciones que superan la mínima. Hoy cobran quienes tienen el documento finalizado en 4 y 5, de acuerdo a las fechas establecidas para la última semana del mes.

Además, aquellos titulares con haberes superiores a la mínima que reúnan los requisitos pueden percibir un extra variable, que complementa los ingresos hasta alcanzar los montos actualizados. Quienes todavía no hayan cobrado deben acercarse a la sucursal bancaria con su DNI.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

Este jueves 25 de junio cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes están por encima de la jubilación mínima ($403.317,99) y que tengan DNI terminado en:

4

5

El haber mínimo actual es de $403.317,99, mientras que aquellos que acceden al bono compensatorio de hasta $70.000 ya lo recibieron junto con la prestación si eran de la mínima. Para los que cobran por encima de ese piso, el extra variable se liquida de manera diferenciada según cada caso.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones

No hay pagos programados para la AUH ni para la Asignación por Embarazo durante la jornada de hoy. El calendario de estas asignaciones correspondiente a junio ya se completó en las semanas anteriores, por lo que los beneficiarios deberán esperar al próximo mes para una nueva acreditación.