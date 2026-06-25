Ahora podés elegir la oficina para tu trámite: la novedad clave de ANSES

https://tn.com.ar/policiales/2026/06/21/un-empresario-brasileno-pago-us40000-por-cazar-un-ciervo-y-ahora-se-investiga-una-causa-por-presunto-trafico-de-fauna/

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una modificación importante en su sistema de atención presencial. A partir de ahora, las personas que necesiten realizar un trámite podrán elegir libremente la oficina donde desean ser atendidas, sin estar obligadas a concurrir a la delegación más cercana a su domicilio registrado.

La medida busca facilitar el acceso a los servicios del organismo, reducir traslados innecesarios y ofrecer una mayor flexibilidad para quienes, por motivos laborales, familiares o personales, se encuentran lejos de la dirección que figura en la base de datos de ANSES. El nuevo esquema ya está disponible al momento de solicitar turnos a través de los canales oficiales.

Así es el sistema de turnos de ANSES

Hasta ahora, cuando una persona iniciaba la gestión para obtener un turno presencial, el sistema sugería de manera automática la oficina más cercana al domicilio declarado. Si bien esa modalidad buscaba ordenar la atención y distribuir la demanda, no siempre se adaptaba a la realidad de los usuarios.

Muchas personas trabajan en otra ciudad, pasan temporadas fuera de su hogar habitual o necesitan realizar trámites mientras están de viaje. En esos casos, la obligación de concurrir a una delegación específica podía generar complicaciones y demoras.

Con la nueva actualización, ANSES permitirá seleccionar cualquier oficina disponible del país al momento de reservar un turno. La delegación cercana al domicilio seguirá apareciendo como una opción recomendada, pero dejará de ser la única alternativa.

Los beneficios que destacan desde ANSES

Desde el organismo consideran que esta modificación mejorará la experiencia de atención de millones de personas. La posibilidad de elegir dónde realizar una gestión permitirá adaptar los trámites a las necesidades de cada ciudadano.

Entre las principales ventajas que destacan se encuentran una mayor libertad para elegir la oficina, menos desplazamientos innecesarios y una reducción de las barreras geográficas que podían dificultar el acceso a determinados servicios.

La medida busca reducir traslados y facilitar los trámites presenciales.

Además, ANSES espera que la medida contribuya a distribuir de manera más equilibrada la cantidad de turnos entre las distintas delegaciones del país, evitando que algunas oficinas se saturen mientras otras tienen capacidad disponible.

La iniciativa también apunta a optimizar los tiempos de atención y aprovechar mejor los recursos operativos de cada sede.

Cómo sacar un turno en ANSES paso a paso

Las personas que necesiten gestionar un trámite presencial deberán ingresar a los canales habilitados por ANSES y completar el proceso habitual de solicitud de turno.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de ANSES. Acceder al apartado “Trámites y Servicios”. Seleccionar la opción “Turnos”. Presionar “Solicitar un turno”. Elegir el trámite que se desea realizar. Ingresar el número de CUIL. Verificar los datos de contacto. Seleccionar la provincia y la oficina de preferencia. Confirmar la reserva siguiendo las indicaciones del sistema.

Una vez finalizada la gestión, el usuario recibirá la confirmación con la fecha, el horario y el lugar donde será atendido.