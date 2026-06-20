El beneficio alcanza a trabajadores que perdieron su empleo formal.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará en los próximos días con el pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a junio de 2026. El beneficio de $363.000 está destinado a trabajadores que perdieron su empleo formal y cumplen con los requisitos exigidos por el organismo. Los depósitos se realizarán según la terminación del DNI y se extenderán hasta el 25 de junio.

Se trata de una ayuda económica pensada para acompañar a quienes quedaron desvinculados de una relación laboral registrada por causas ajenas a su voluntad. El acceso está sujeto a determinadas condiciones vinculadas con los aportes realizados antes de la pérdida del trabajo.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La asistencia está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado sin empleo por despido sin causa, finalización de contrato, cierre de la empresa o situaciones justificadas que hayan provocado la ruptura del vínculo laboral.

Para acceder al beneficio es necesario acreditar una cantidad mínima de aportes. En el caso de los trabajadores permanentes, se exige haber registrado al menos seis meses de aportes durante los tres años previos a la situación de desempleo.

Los trabajadores eventuales o de temporada también pueden solicitar la prestación. En estos casos, deberán haber trabajado más de 90 días durante el último año y registrar menos de 12 meses de actividad en los últimos tres años.

Cuánto tiempo se puede cobrar el beneficio

La duración de la Prestación por Desempleo depende directamente de la cantidad de aportes realizados antes de perder el trabajo. Quienes registren entre seis y once meses de aportes podrán percibir dos cuotas. Para quienes hayan aportado entre 12 y 23 meses, el beneficio se extenderá durante cuatro pagos.

Los trabajadores con entre 24 y 35 meses de aportes accederán a ocho cuotas, mientras que aquellos que acumulen 36 meses o más podrán cobrar hasta 12 mensualidades.

Las fechas de pago se organizan según terminación del DNI.

Además, las personas mayores de 45 años cuentan con la posibilidad de acceder a una extensión automática de hasta seis meses adicionales, siempre que mantengan las condiciones exigidas para el programa.

Calendario de pagos de ANSES en junio

ANSES informó que el cronograma de pagos se organizará de acuerdo con la terminación del DNI. Los titulares con DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el 19 de junio. Los documentos terminados en 2 y 3 percibirán el beneficio el 22 de junio.

Por su parte, quienes tengan DNI terminado en 4 y 5 cobrarán el 23 de junio. Los finalizados en 6 y 7 lo harán el 24 de junio, mientras que los documentos terminados en 8 y 9 recibirán el pago el 25 de junio.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

La solicitud puede realizarse de manera online mediante el sistema de Atención Virtual de ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo con turno previo. Para iniciar el trámite es obligatorio presentar el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral, como un telegrama de despido, una carta documento o la constancia correspondiente.

Un aspecto clave es que el pedido debe efectuarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la pérdida del empleo. Cumplido ese plazo, podrían generarse inconvenientes para acceder al beneficio.