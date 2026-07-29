La Rioja se ubica entre las provincias más perjudicadas por los recortes del Plan Remediar: todos los detalles

La Rioja figura entre las provincias más perjudicadas por la reducción de recursos destinados al Plan Remediar, el programa nacional que garantiza la provisión gratuita de medicamentos esenciales en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Según un informe difundido por Chequeado y basado en datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, el Gobierno nacional asignó para 2026 un total de $36.054 millones al programa, lo que representa una caída del 72% respecto de lo ejecutado en 2023.

El ajuste también impacta en la cantidad de medicamentos que integran los botiquines distribuidos a los centros de salud. De acuerdo con un estudio del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS-IECS), vinculado al exministro de Salud Adolfo Rubinstein, las canastas del Plan Remediar, que hasta hace poco incluían unas 75 presentaciones, se reducirán progresivamente hasta contener apenas 30 entre abril y septiembre.

Desde el entorno del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, confirmaron a medios nacionales que el recorte continuará durante los próximos meses. Indicaron que los botiquines distribuidos entre abril y mayo ya contenían solo 30 medicamentos y que la siguiente entrega, correspondiente a julio, será un "botiquín de transición" con apenas 22 o 23 medicamentos, distribuidos en seis envíos mensuales.

El informe también señala cambios en la cobertura territorial del programa. Si bien desde el Ministerio de Salud rechazaron que se haya dejado de abastecer a más de 8.100 CAPS, reconocieron que actualmente solo reciben medicamentos aquellos centros que cumplen con la presentación de los reportes administrativos exigidos. Los establecimientos que no realizaron esas rendiciones fueron suspendidos o inhabilitados para recibir insumos.

En ese contexto, un mapa elaborado por el diario Clarín ubica a La Rioja entre las provincias que sufrieron recortes de entre el 48% y el 60% en la provisión del programa, situándola entre las jurisdicciones más afectadas por la reducción de recursos nacionales.

Especialistas en salud pública advirtieron que la disminución del Plan Remediar responde a una estrategia de transferencia de responsabilidades hacia las provincias. No obstante, remarcan que, si bien las jurisdicciones tienen competencias en materia sanitaria, la Constitución Nacional también asigna al Estado nacional la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de la población.

Plan de Salud 2030 en La Rioja

El Ministerio de Salud de La Rioja presentó los avances del Plan Provincial de Salud 2030 donde expuso las estrategias que viene implementando para fortalecer la planificación sanitaria, ampliar el acceso a la atención y consolidar un sistema de salud basado en información de calidad y gestión territorial. La misma fue realizada durante la XXIII Feria del Libro en la provincia.

La presentación se realizó a través de la conferencia La humanización del dato para transformar la gestión pública, encabezada por el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, junto a la coordinadora ejecutiva del Plan Provincial, Romina Cuello, y la subsecretaria de Planificación Estratégica y Monitoreo, Laura Zapata.

Durante la apertura, Vergara destacó que el Plan Provincial de Salud 2030 se consolidó como una política pública que orienta la gestión sanitaria con una mirada integral, sustentada en la planificación, el trabajo territorial y el análisis de información.