Corte brasileña vincula la suspensión de un futbolista a la recuperación de un rival lesionado

Imagen de archivo del delantero brasileño de Cruzeiro Gabriel Pec tras sufrir una lesión durante un partido por el Campeonato Brasileiro ante Internacional, en el Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brasil.

Víctor Gabriel, ​defensa del Internacional de Porto Alegre, fue sancionado con una suspensión inusual tras lesionar de gravedad al ‌delantero del Cruzeiro Gabriel ‌Pec, según informó este martes un tribunal brasileño, que indicó que la pena tendrá una duración máxima de seis meses o hasta que Pec se recupere.

Durante un partido de la Serie A entre ambos equipos el 22 de julio, Víctor Gabriel fue expulsado tras cometer una entrada ​imprudente que provocó una ⁠fractura en la tibia izquierda de Pec.

El delantero, que ‌fichó este mes por el Cruzeiro procedente ⁠del LA Galaxy de la Major ⁠League Soccer, debutaba en ese partido, que finalmente ganó el equipo de Belo Horizonte.

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El martes, el Tribunal Superior de Justicia ⁠Deportiva (STJD) de Brasil determinó que una sanción estándar ​para Víctor Gabriel era insuficiente dada la ‌gravedad del incidente.

"El infractor podrá ‌permanecer suspendido hasta que la parte lesionada pueda reincorporarse ⁠a los entrenamientos, respetando un plazo máximo de 180 días", señaló, añadiendo que la decisión podría ser recurrida.

En su comparecencia durante el proceso, Víctor Gabriel expresó su arrepentimiento ​y añadió: "Fue ‌un incidente totalmente desafortunado. Le pedí perdón y le ofrecí mi ayuda. Le pedí que me perdonara, ya que no había habido mala intención por mi parte, y lo único que pude hacer ⁠en ese momento fue rezar por él".

El tribunal también cuestionó la autenticidad de las pruebas aportadas por el Internacional, que incluían una grabación de audio del VAR del partido, y la defensa del club solicitó que no se tuvieran en cuenta, ya que no se podía demostrar su veracidad.

En un comunicado publicado ‌en su página web, el Internacional afirmó que el bufete de abogados que les representaba había utilizado en su defensa una grabación de audio que circulaba por las redes sociales.

"Tanto el bufete de abogados como el Internacional subrayan que en ‌ningún momento tuvieron la intención de actuar de mala fe en el contexto del procedimiento en cuestión", añadió el club.

"Sin embargo, ‌se produjo un ⁠error reconocido en la recopilación y el uso del contenido presentado en defensa del jugador, ​lo cual se reconoció de inmediato mediante una solicitud expresa para retirar el audio del expediente del caso", agregó.

Con información de Reuters