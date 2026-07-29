Colapinto todavía no tiene asegurada la renovación.

A pesar del buen trabajo realizado durante la primera mitad de la temporada, que se cerró este fin de semana con la cita en Budapest, Franco Colapinto todavía no tiene asegurada su renovación en Alpine de cara a la próxima edición de la Fórmula 1. El pilarense suma 19 puntos y mostró un notable rendimiento en la mayor parte del año, pero no todos parecen conformes con sus resultados, tal como lo dejó ver Steve Nielsen.

En la previa a la visita a Silverstone, el director de Alpine había manifestado que el piloto argentino no se había ganado la continuidad y que todavía debía mostrar consistencia en su rendimiento antes de que consideren otras opciones para el segundo asiento. Sin dudas, las palabras del británico resonaron en el círculo de Colapinto, algo que se pudo apreciar en la reciente entrevista que mantuvo María Catarineu con El Litoral durante el GP de Hungría.

Y es que la representante del pilarense no mostró señales sobre cómo continuará la relación entre el equipo galo y el piloto, limitándose solamente a referirse al aspecto psicológico de Franco. “Mi felicidad depende de que Franco sea feliz”, resumió la mánager, que prefirió hablar de los estados de ánimo, la presión que supone estar en la máxima categoría y la necesidad de disfrutar el competir en la F1.

De acuerdo con el informe del medio citado, la sensación a primera vista es que el piloto de Alpine se mantendrá otro año en la estructura de Enstone, aunque no hubo confirmación oficial por parte de Catarineu. Ahora bien, el silencio de la española tiene sentido, puesto que en paddock no puede darse nada por sentado hasta que no se estampe la firma, lo que hace que su prudencia sea clave para cuidar a su piloto.

Por otra parte, esta prudencia se contrasta con las declaraciones de Flavio Briatore, quien advirtió que no hay mayores dilemas para que la renovación del argentino finalmente pueda concretarse. “Si el rendimiento de Franco es el que tiene actualmente y la relación entre Franco y Pierre continúa como ahora, ¿por qué no?”, afirmó el asesor del equipo galo durante la clasificación en el Hungaroring, en la que también apreció el crecimiento profesional que ha tenido Colapinto.

La agente viene trabajando con el argentino desde 2017.

La renovación de Colapinto

Finalizado el GP de Hungría, uno de los temas que se discutirán en las próximas semanas son las renovaciones y cambios de pilotos en la Fórmula 1 de cara al 2027. En este sentido, se espera que el buen rendimiento mostrado por Colapinto en la primera parte del año le sea suficiente para ganarse la renovación durante las vacaciones, de manera de quedar mentalizado en el campeonato cuando se reanuden las actividades.