Regulador británico investiga si Microsoft engañó a particulares y usuarios de planes familiares

FOTO DE ARCHIVO. Vista del logotipo de Microsoft en las oficinas de Microsoft en Issy-les-Moulineaux, cerca de París, Francia

​El organismo regulador de la competencia de Reino Unido ha anunciado que investigará ‌a Microsoft para determinar ‌si indujo a error a los clientes particulares y los de paquetes familiares al comercializar los planes de suscripción de su popular producto Microsoft 365, lo que los llevó a pagar de más.

La Autoridad de Competencia ​y Mercados (CMA, por ⁠sus siglas en inglés) anunció el miércoles ‌que la investigación se centrará ⁠en la incorporación por parte ⁠de Microsoft de su asistente de IA, Copilot, a las suscripciones de Microsoft 365. Inicialmente, ⁠a los clientes particulares y de planes ​familiares se les ofreció Copilot ‌sin costo adicional, pero ‌algunos se encontraron posteriormente con suscripciones más ⁠caras al renovarlas.

"La investigación analizará si se facilitó a los clientes información clave sobre los planes y la diferencia de costo ​para ‌que pudieran comprender las opciones disponibles antes de tomar una decisión", señaló la CMA en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La CMA señaló que, si bien apoyaba la adopción de ⁠la IA en todo el país, los clientes siempre necesitaban información clara y oportuna.

Microsoft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Microsoft se enfrenta a numerosas investigaciones en materia de competencia a nivel mundial, centradas en su software ‌empresarial, la computación en la nube y sus alianzas en el ámbito de la IA, y la propia CMA inició en mayo una investigación sobre su posición dominante en el ‌sector del software empresarial.

Las autoridades de Australia e Italia también están investigando a Microsoft en relación ‌con la información ⁠facilitada a los clientes en el momento de la renovación de ​los planes, señaló la CMA.

Con información de Reuters