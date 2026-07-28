Los descuentos en nafta y combustibles para los últimos días de julio 2026

Durante los últimos días de julio todavía se pueden aprovechar descuentos en nafta y gasoil

El combustible es uno de los gastos más significativos, especialmente durante las vacaciones de invierno, cuando suele aumentar el uso de los vehículos. Sin embargo, durante los últimos días de julio de 2026, las principales estaciones de servicio ofrecen diferentes descuentos en nafta o gasoil.

Últimos días de julio 2026: los descuentos en cada estación de servicio

Durante los últimos días de este mes, YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy mantienen vigentes una serie de acuerdos con bancos, billeteras virtuales y aplicaciones propias que permiten cargar nafta o gasoil con descuento:

YPF

YPF tiene promociones permanentes, entre las que se destacan un descuento del 6% para las cargas realizadas en el horario nocturno, entre las 0 y las 6, y un 3% adicional para quienes utilicen la modalidad de autodespacho, ambos sin tope de reintegro.

A esto se suman beneficios para socios del ACA y acuerdos con distintas entidades financieras que todavía se pueden aprovechar:

Banco Nación : 20% los viernes mediante MODO BNA+, con tope mensual de $10.000.

: 20% los viernes mediante MODO BNA+, con tope mensual de $10.000. Banco Macro : 20% los miércoles y hasta 30% para clientes del segmento Selecta.

: 20% los miércoles y hasta 30% para clientes del segmento Selecta. Banco Patagonia : hasta 25% los jueves, con reintegro mensual máximo de $15.000.

: hasta 25% los jueves, con reintegro mensual máximo de $15.000. Banco Galicia: 10% para la totalidad de sus clientes y 15% para quienes pertenecen al segmento Éminent.

Durante los últimos días de julio todavía se pueden aprovechar descuentos en nafta y gasoil

Shell

Concentra buena parte de sus beneficios en la línea de combustibles V-Power. Entre las promociones vigentes figuran un 10% los miércoles con tope de $4.000 por operación y acuerdos adicionales como:

Tarjeta 365 : 12% en V-Power y 10% en nafta Súper, de lunes a viernes.

: 12% en V-Power y 10% en nafta Súper, de lunes a viernes. Cencosud : 10% los jueves sobre V-Power, con un 5% adicional utilizando Cencopay.

: 10% los jueves sobre V-Power, con un 5% adicional utilizando Cencopay. Banco Nación : 20% los viernes mediante MODO.

: 20% los viernes mediante MODO. Banco Ciudad: 10% los domingos, con tope mensual de $10.000.

Axion Energy

Tiene de los reintegros más elevados; la clave es combinar determinadas tarjetas y billeteras. Sus condiciones incluyen un 10% en combustibles Quantium los lunes y viernes, además de:

Banco Patagonia : hasta 25% para clientes con Plan Sueldo.

: hasta 25% para clientes con Plan Sueldo. Brubank : reintegros que, según el plan contratado, pueden llegar al 30% los fines de semana.

: reintegros que, según el plan contratado, pueden llegar al 30% los fines de semana. Credicoop : 20% para cuentas sueldo.

: 20% para cuentas sueldo. Grupo Petersen: 10% general y hasta 20% para el segmento Selecta.

Puma Energy

Tiene un descuento más reducido, pero simple de acceder: ofrece un 10% de reintegro en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel para quienes abonen a través de la aplicación Puma Pris con una tarjeta Visa Personal Pay, promoción que se extiende durante julio y agosto por las vacaciones de invierno, con un tope de $4.000 por operación.