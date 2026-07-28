Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 28 de julio

Los precios de los combustibles en CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy, martes 28 de julio, se mantienen actualizados según los valores de pizarra informados por las principales petroleras. A continuación, el detalle por empresa.
Precios YPF
- Nafta Súper: $ 2048.00
- Nafta Premium: $ 2246.00
- Gasoil: $ 2115.00
- Gasoil Premium: $ 2323.00
- GNC: $ 689.90
Precios Shell
- Nafta Súper: $ 2131.86
- Nafta Premium: $ 2434.50
- Gasoil: $ 2199.50
- Gasoil Premium: $ 2495.27
- GNC: $ 636.73
Precios Axion
- Nafta Súper: $ 2099.00
- Nafta Premium: $ 2429.00
- Gasoil: $ 2189.00
- Gasoil Premium: $ 2469.00
- GNC: $ 550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $ 2027.00
- Nafta Premium: $ 2406.00
- Gasoil: $ 2180.00
- Gasoil Premium: $ 2440.00
- GNC: $ 643.00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $ 1245.00
- Nafta Premium: $ 1471.00
- Gasoil: $ 1225.00
- Gasoil Premium: $ 1409.00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $ 1597.00
- Nafta Premium: $ 1825.00
- Gasoil: $ 1754.00
- Gasoil Premium: $ 1899.00
- GNC: $ 529.00
Precios VOY
- Nafta Súper: $ 2030.00
- Nafta Premium: $ 2223.00
- Gasoil Premium: $ 2389.00
- GNC: $ 709.00
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $ 1399.90
- Nafta Premium: $ 1667.00
- Gasoil: $ 1358.00
- Gasoil Premium: $ 1666.00
- GNC: $ 632.52
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.