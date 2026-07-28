Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 28 de julio

Los precios de los combustibles en CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy, martes 28 de julio, se mantienen actualizados según los valores de pizarra informados por las principales petroleras. A continuación, el detalle por empresa.

Precios YPF

Nafta Súper: $ 2048.00

Nafta Premium: $ 2246.00

Gasoil: $ 2115.00

Gasoil Premium: $ 2323.00

GNC: $ 689.90

Precios Shell

Nafta Súper: $ 2131.86

Nafta Premium: $ 2434.50

Gasoil: $ 2199.50

Gasoil Premium: $ 2495.27

GNC: $ 636.73

Precios Axion

Nafta Súper: $ 2099.00

Nafta Premium: $ 2429.00

Gasoil: $ 2189.00

Gasoil Premium: $ 2469.00

GNC: $ 550.00

Precios Puma

Nafta Súper: $ 2027.00

Nafta Premium: $ 2406.00

Gasoil: $ 2180.00

Gasoil Premium: $ 2440.00

GNC: $ 643.00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $ 1245.00

Nafta Premium: $ 1471.00

Gasoil: $ 1225.00

Gasoil Premium: $ 1409.00

Precios Gulf

Nafta Súper: $ 1597.00

Nafta Premium: $ 1825.00

Gasoil: $ 1754.00

Gasoil Premium: $ 1899.00

GNC: $ 529.00

Precios VOY

Nafta Súper: $ 2030.00

Nafta Premium: $ 2223.00

Gasoil Premium: $ 2389.00

GNC: $ 709.00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $ 1399.90

Nafta Premium: $ 1667.00

Gasoil: $ 1358.00

Gasoil Premium: $ 1666.00

GNC: $ 632.52

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.