Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 28 de julio

¿Por qué se creó "La Previa"?

Si sos de los que se levantan con el pálpito de jugarle a la Quiniela, sabés que esperar hasta el mediodía es un suplicio. Por eso, hace un tiempo sumaron 'La Previa', un sorteo que se corre a las 10:15 / 10:30 de la mañana. Es como el aperitivo antes del plato fuerte de La Primera. ¡Ideal para los apostadores ansiosos que no quieren perder ni un segundo! Así que ya sabés: si tenés un sueño fresco, jugale sin esperar. ¡La suerte madruga!