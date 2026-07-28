Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 28 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 15 minutos
¿Miraste solo las primeras dos cifras? ¡Te estás perdiendo el pálpito!
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que aunque el número ganador tenga cuatro cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales se rige por las últimas dos. Así que si soñaste con una rata, jugale al 89. ¡No te olvides de mirar el final que es lo que realmente cuenta en la quiniela!
Hace 30 minutos
🎯 ¡Dale que va! Con las 2 cifras podés convertir $100 en $7.000 – mirá el pálpito del martes
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
¿Andás con un pálpito y querés saber cuánto te puede dejar la Quiniela? Si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. ¡Así de simple! Por ejemplo: si jugás $100, te llevás $7.000 de una. ¿No es tentador? Apostá con fe y cruzá los dedos para el sorteo de esta tarde.
Hace 1 hora
¡20 números en la pizarra! La razón que cambia tu forma de jugar
¿Por qué se sortean 20 números?
Si sos de los que siempre se pregunta por qué la pizarra tiene justo 20 lugares, acá va el dato: está diseñado para que puedas hacer apuestas múltiples, como la famosa Redoblona. Además, podés jugar a que tu número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡Así que ya sabés, aprovechá esas combinaciones para aumentar tus chances! Jugale con fe que la suerte está dando vueltas.
Hace 1 hora
¡Aperitivo de suerte! Así nació 'La Previa', el sorteo que calma la ansiedad de los madrugadores
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de los que se levantan con el pálpito de jugarle a la Quiniela, sabés que esperar hasta el mediodía es un suplicio. Por eso, hace un tiempo sumaron 'La Previa', un sorteo que se corre a las 10:15 / 10:30 de la mañana. Es como el aperitivo antes del plato fuerte de La Primera. ¡Ideal para los apostadores ansiosos que no quieren perder ni un segundo! Así que ya sabés: si tenés un sueño fresco, jugale sin esperar. ¡La suerte madruga!
Hace 1 hora
¿Soñaste con una timba escondida? Enterate cómo nació la Quiniela Oficial para terminar con el juego clandestino
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito bien legal? Te contamos que la Quiniela oficial tal como la conocemos hoy recién se armó en Argentina en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, como si fueran secretos de la suerte. ¡Ahora podés jugar sin miedo a que te agarren! Jugale con confianza que la historia juega a tu favor.