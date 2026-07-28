Las bolsas europeas cotizan estables mientras los resultados compensan la caída del sector tecnológico

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las bolsas ​europeas se mantenían moderadas el martes, en un momento en que la ola de ventas a nivel mundial ‌en el sector tecnológico ‌se vio compensada por las subidas registradas en los valores de lujo y de consumo, impulsadas por los resultados empresariales, mientras que la bajada de los precios del petróleo supuso un apoyo adicional.

El índice paneuropeo STOXX 600 seguía estable en 645,32 a las 0703 GMT.

Los valores tecnológicos lideraban las caídas, con ​un descenso del 0,8%, ⁠ampliando las pérdidas tras el retroceso de casi un ‌2% que sufrió el sector en la sesión ⁠anterior.

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La confianza de los inversores se ⁠vio afectada por una noticia publicada el lunes por The Information, según la cual China ha comenzado a fabricar máquinas ⁠de litografía por inmersión en ultravioleta profundo desarrolladas a ​nivel nacional, una tecnología clave para la ‌fabricación de chips que durante ‌mucho tiempo ha estado dominada por el fabricante de equipos ⁠neerlandés ASML .

La noticia desencadenó una ola de ventas en los valores de semiconductores, con los fabricantes de chips estadounidenses cerrando a la baja durante la noche y sus homólogos ​asiáticos retrocediendo ‌también el martes. Las acciones de ASML bajaban un 2% en las primeras horas de la sesión europea del martes.

En contra de la tendencia general a la baja, el sector de bienes personales y ⁠para el hogar subía un 1,8%.

Unilever se disparaba un 5,3% después de que el grupo de bienes de consumo superara las estimaciones de crecimiento de las ventas del segundo trimestre, gracias al aumento de los volúmenes y los precios.

Las acciones de LVMH se anotaban un 2,5% después de que el grupo de lujo anunciara un aumento ‌del 3% en sus ventas del segundo trimestre, respaldado por la resistencia de la demanda de los consumidores estadounidenses.

Mercedes-Benz avanzaba un 3,3% después de que el fabricante alemán de automóviles de gama alta anunciara un aumento del 22% en su beneficio operativo del ‌segundo trimestre, aunque advirtiera de la debilidad de su negocio principal de automóviles.

Los inversores también esperan con interés los resultados de las ‌principales empresas tecnológicas ⁠estadounidenses de esta semana en busca de pistas sobre la sostenibilidad del repunte del mercado impulsado ​por la inteligencia artificial.

La Reserva Federal de EEUU anunciará su decisión sobre política monetaria el miércoles.

Con información de Reuters