El peronismo cerró filas en defensa de Lula, que respondió con una ironía sobre Milei

El peronismo y otros sectores de la oposición repudiaron los insultos y descalificaciones del presidente Javier Milei a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y presentaron proyectos de declaración para que el Congreso los trate. "Profunda preocupación por la manifiesta injerencia en los asuntos internos y en el proceso institucional de otro Estado soberano", sostiene el proyecto presentado por el ex canciller y diputado Jorge Taiana. Axel Kicillof, Sergio Massa y La Cámpora ya habían expresado su rechazo a los dichos de Milei durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro en San Pablo. En medio de la escalada diplomática, que llevó a la Cancillería brasileña a llamar a su embajador en consulta, Lula optó por la ironía: "¿Quién es ese tipo?", preguntó cuando lo consultaron por las declaraciones de Milei.

El presidente brasileño escuchó la consulta mientras bajaba las escaleras del Planalto para recibir a su par de Corea del Sur. "Quem é esse cara?" ("¿Quién es ese tipo?"), respondió Lula mientras daba una voltereta con su clásico sombrero Panamá. La escena se volvió rápidamente viral en las redes. Pese a que sus funcionarios habían salido a plantear la gravedad de los insultos de Milei y la violación de las reglas de la diplomacia, Lula eligió mostrarse despreocupado y provocó risas. Según informó aVeja, Lula y su canciller, Mauro Vieira, conversaron durante unos 40 minutos con el embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, a quien llamaron a consultas, un gesto diplomático de malestar. Además, Vieira convocó al embajador argentino, Daniel Raimondi, para transmitirle el malestar del gobierno brasileño por las declaraciones de Milei y pedirle que comunicara ese reclamo a Buenos Aires y solicitara explicaciones.

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En el gobierno de Lula coincidían en que la insólita intervención de Milei respondía al intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y, en particular, del secretario de Estado, Marco Rubio, de influir de alguna manera en las elecciones brasileñas del 4 de octubre. La semana pasada, Washington intentó enviar dos funcionarios del Departamento de Estado para cuestionar el sistema electoral brasileño, pero les negaron la visa. Luego de ese rechazo llegó la histriónica aparición del presidente argentino con un discurso que -llamativamente- leyó, como si estuviera siguiendo una letra. El domingo a la noche, Lula habló con el presidente de China, Xi Jinping, quien le manifestó su respaldo ante cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de Brasil. Se interpretó como una respuesta al ataque de Milei, tal vez siguiendo un guión de la Casa Blanca.

La irrupción de Milei en la campaña electoral brasileña sumó un nuevo foco de tensión en la relación bilateral con el principal socio comercial de la Argentina, destino del 14% de las exportaciones durante el primer semestre del año. Ese fue uno de los argumentos que resaltaron desde el peronismo, cuyos principales dirigentes expresaron su rechazo a las declaraciones del Presidente. "Da vergüenza ajena. Es una falta enorme de inteligencia del Presidente", sostuvo el gobernador Axel Kicillof, quien contó que se había comunicado con el canciller Mauro Vieira para transmitirle el respeto del pueblo argentino. "No nos representa lo que dijo", insistió. Desde las cuentas del Frente Renovador difundieron imágenes de Sergio Massa abrazando a Lula, mientras que La Cámpora publicó la foto de la visita que el brasileño realizó a San José 1111 para saludar a Cristina Kirchner un año atrás. "El presidente más antiargentino que existe", afirmaron en referencia a Milei.

Este rechazo general quedó plasmado en los proyectos de declaración presentados en el Congreso. Uno de ellos, impulsado por el ex canciller Jorge Taiana, expresa el "repudio a los hechos y a las calumnias e injurias violentas emitidas" por Milei contra Lula. El proyecto también cuestiona la presencia del canciller Pablo Quirno y del cónsul en San Pablo, Luis María Kreckler, en un acto partidario en el extranjero, algo que considera ajeno a sus funciones. "Si hay una campaña anti Argentina es la que encabeza Milei", sostuvo Taiana en una entrevista. También calificó al Presidente como una persona de conducta "psiquiátrica". En el peronismo explicaban que había que recurrir a un lenguaje más contundente para llamar la atención sobre la gravedad de las acciones de Milei, convencidos de que una parte de los argentinos pasa por alto este tipo de episodios.

Milei buscó justificar su ataque a Lula en una entrevista que concedió el domingo desde el predio de La Rural. Allí sostuvo que la supuesta campaña contra la Argentina que siguió al Mundial había sido financiada por el gobierno de Brasil, en conjunto con el de México y el Partido Demócrata de Estados Unidos, sin aportar ninguna prueba ni revelar la fuente de una acusación de esa gravedad. Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue tajante: "Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo". Por el contrario, aseguró que era su administración la que enfrentaba campañas impulsadas desde distintos sectores, pero remarcó que su gobierno no actuaba de esa manera.