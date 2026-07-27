Los bomberos luchan para evitar que los incendios alcancen Burdeos

Un incendio arrasa en medio de unas condiciones de sequía cada vez más graves tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia, cerca de Saint-Jean-d'Illac, en el departamento de Gironda, Francia

​Los bomberos lucharon durante toda la noche y hasta la mañana del lunes ‌para sofocar los enormes ‌incendios que amenazaban la ciudad francesa de Burdeos.

Unas 220.000 personas han sido evacuadas en Francia, mientras que en la vecina España se ha evacuado a más de 75.000 personas y se ha ordenado a otras 30.000 ​que permanezcan en ⁠sus hogares, según informaron las autoridades ‌durante el fin de semana, en ⁠un momento en que Europa ⁠se enfrenta a una intensa ola de calor estival.

"Se trata de un incendio de una magnitud ⁠nunca vista", dijo el lunes Jérôme ​Steffe, alcalde de Cestas. Cestas ‌es uno de los municipios ‌situados en las afueras de la zona ⁠urbana principal de Burdeos, desde donde miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares y residencias de vacaciones.

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Los ​incendios, ‌que se declararon la semana pasada cerca de la costa atlántica, se encuentran ahora a 15 kilómetros de los puntos de acceso a la zona metropolitana ⁠de Burdeos.

Un riesgo importante es que las temperaturas en Burdeos alcancen los 37 grados Celsius a finales de esta semana, según las previsiones de la oficina meteorológica francesa.

"Es una carrera contra el reloj antes de que vuelva la ola ‌de calor", añadió Steffe.

El Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron abordará la situación de los incendios en una reunión del Consejo de Ministros el lunes.

En lo que va de julio, las temperaturas ‌máximas han alcanzado una media de 32,2 grados centígrados en la región de Aquitania, lo que supone ‌7,3 °C por ⁠encima de la media mensual registrada entre 1961 y 1990, según el ​Reuters Climate Monitor.

Con información de Reuters