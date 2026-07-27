Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 27 de julio

La niebla es la gran protagonista de la madrugada en Capital Federal. A las 03:00, el termómetro marcó 11°C, con una sensación térmica idéntica. La humedad llega al 99%, y la visibilidad se ve reducida por la densa niebla.

El viento sopla desde el norte a 7 km/h con ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa. No se espera lluvia (0% de probabilidad), pero la niebla persistirá durante las primeras horas de la mañana.

Para más detalles, seguí el pronóstico del tiempo en vivo del Servicio Meteorológico Nacional.