Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 27 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 9 minutos
Niebla espesa y humedad al 99%: el clima en Buenos Aires al amanecer
La niebla es la gran protagonista de la madrugada en Capital Federal. A las 03:00, el termómetro marcó 11°C, con una sensación térmica idéntica. La humedad llega al 99%, y la visibilidad se ve reducida por la densa niebla.
El viento sopla desde el norte a 7 km/h con ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa. No se espera lluvia (0% de probabilidad), pero la niebla persistirá durante las primeras horas de la mañana.
Para más detalles, seguí el pronóstico del tiempo en vivo del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 24 minutos
Niebla espesa envuelve Buenos Aires: 11° y 99% de humedad a las 3 AM
La madrugada de este lunes amaneció envuelta en una densa niebla que cubre toda la Ciudad de Buenos Aires. A las 03:00, el Servicio Meteorológico Nacional reportó una temperatura de 11°C con una humedad del 99%, lo que genera una sensación térmica idéntica de 11°C.
La visibilidad se encuentra reducida debido a la niebla, con una nubosidad del 99% y vientos leves del sector variable a 7 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h. La probabilidad de lluvia es nula y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.
Se recomienda precaución al conducir y transitar por las calles porteñas durante la madrugada, ya que la niebla puede dificultar la visibilidad. La cota de nieve se ubica en los 3700 metros, sin riesgos de precipitaciones invernales en la región.
Hace 1 hora
Niebla espesa y 11°C: así arranca la madrugada en Capital Federal
La madrugada porteña arranca con una espesa niebla que cubre toda la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la temperatura es de 11°C con una sensación térmica idéntica. La humedad alcanza el 99%, por lo que el aire se siente cargado.
El viento sopla a 7 km/h con ráfagas de 15 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1013 hPa, estable. La cota de nieve se encuentra a 3700 metros, lejos del piso. A pesar de la niebla, la probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
Se recomienda circular con precaución por la reducida visibilidad. Seguí este liveblog para conocer las actualizaciones del clima minuto a minuto.
Hace 14 horas
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 26 de julio
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14:09 | 25/07/2026
Emergencia climática en la cordillera: familias aisladas y rutas bloqueadas por la nieve
Las intensas nevadas desencadenaron una serie de complicaciones en múltiples provincias del oeste del país. Se vieron afectados desde el tránsito internacional hasta el normal desarrollo del ciclo lectivo.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 25 de julio
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Miles huyen de los incendios en Francia; se juntan incendios en las afueras de Madrid
Incendio forestal en Lege-Cap-Ferret
07:22 | 24/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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16:42 | 23/07/2026
Avanza el "Súper Niño": 48 horas de mal tiempo, humedad elevada, lluvias y cambio extremo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para todo el país por diversos fenómenos que tendrán lugar en las próximas horas. Se esperan lluvias de variada intensidad, caída extrema de temperaturas y vientos fuertes.
15:06 | 23/07/2026
Se viene el "Súper El Niño", la amenaza que tiene en vilo a las economías regionales
El evento climático "El Niño" alcanzará niveles récord este año. Cuáles son los riesgos y el fuerte impacto que tendrá en las economías regionales.
Este alteramiento modifica los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria, provocando sequías extremas en unas regiones e intensas precipitaciones e inundaciones en otras.
14:50 | 23/07/2026
Alerta roja por frío extremo en el sur de la Patagonia: las zonas afectadas
Se esperan máximas muy marcadas por debajo de cero grados. El Servicio Meteorológico emitió alertas naranja y rojas. Las autoridades solicitaron a la población evitar hacer viajes innecesarios y extremar la precaución.
Incendio forestal en Francia obliga a huir a miles de personas; persiste riesgo en Europa
Un incendio forestal arde en una zona boscosa del departamento de Gironda en medio del empeoramiento de las condiciones de sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia.
06:31 | 23/07/2026
Alerta: cómo continúa el pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Advertencias inconexas y planes obsoletos dejaron a las víctimas del incendio en España a su suerte
Imagen de archivo de una casa quemada tras los devastadores incendios forestales en Bédar, Almería, España.
Francia registró 5.764 muertes en exceso durante olas de calor de junio y julio: agencia de salud
Imagen de archivo de varias personas resguardándose bajo un paraguas en una calle de Montmartre durante una ola de calor en París, Francia.
11:31 | 22/07/2026
Alerta roja por temperaturas extremas: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:09 | 21/07/2026
El Niño ya comenzó: pronostican que el calentamiento global podría aumentar su impacto
Las anomalías térmicas podrían superar los tres grados entre octubre y diciembre. A partir de la primavera en la Argentina, las lluvias podrían ser más intensas.