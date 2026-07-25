Emergencia climática en la cordillera: familias aisladas y rutas bloqueadas por la nieve

La crisis climática afectó desde el tránsito internacional hasta el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Las intensas nevadas que azotan la zona cordillerana de Argentina desencadenaron una serie de emergencias en múltiples provincias del oeste del país. La crisis climática afectó desde el tránsito internacional hasta el normal desarrollo del ciclo lectivo. El fenómeno meteorológico, caracterizado por su magnitud y persistencia, movilizó a los cuerpos de seguridad en operativos de rescate críticos para salvaguardar la vida de familias y trabajadores que quedaron aislados por la acumulación de nieve y avalanchas.

En San Juan, la intervención de la Gendarmería Nacional fue fundamental para asistir a seis personas en situaciones de vulnerabilidad extrema. El primer operativo tuvo lugar en Calingasta, específicamente en el kilómetro 30 de la Ruta Provincial 400, donde una avalancha bloqueó el camino y dejó varada a una familia de cinco integrantes. Gracias al aviso de una empresa minera, los Grupos Especializados de Alta Montaña (GEAM) lograron evacuar a los ocupantes sin que se registraran heridos. Paralelamente, en el norte de la provincia, efectivos del Escuadrón 25 Jáchal rescataron a un puestero que permanecía incomunicado en el paraje Chita debido a las dificultades de circulación generadas por el temporal.

Impacto en la educación y riesgos en la red vial nacional

La severidad del clima también paralizó las actividades institucionales en la Patagonia. En Santa Cruz, el Consejo Provincial de Educación tomó la determinación de suspender las clases presenciales durante los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio. Esta medida preventiva, fundamentada en informes de Protección Civil, busca evitar riesgos innecesarios ante la alerta roja por nevadas. Desde el organismo explicaron que, pese a la suspensión de la presencialidad, “el trabajo docente se desarrollará de manera virtual, garantizando la labor pedagógica institucional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”.

En lo que respecta al tránsito, la situación en las rutas es sumamente delicada. En Chubut, un camión de patente chilena que transportaba bebidas alcohólicas volcó en la Ruta Nacional 260 tras despistar por la presencia de hielo sobre la calzada, según publicó El Patagónico. Asimismo, en Neuquén se reportó una tragedia en la Ruta 237, donde una niña de nueve años perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba desbarrancara hacia el arroyo Limay Chico en medio de una fuerte nevada. Por otro lado, los pasos internacionales Cardenal Samoré y Pino Hachado permanecen cerrados por la acumulación de nieve y condiciones climáticas extremas que incluyen viento blanco y riesgo de caída de piedras.

La actividad industrial no quedó exenta de las consecuencias del temporal. En la Puna catamarqueña, la empresa Rio Tinto decidió suspender sus operaciones en el Salar del Hombre Muerto luego de que 14 trabajadores quedaran varados por el fenómeno climático. Este incidente generó fuertes reclamos por parte de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que denunció presuntos incumplimientos en los protocolos de seguridad para traslados en condiciones adversas.

Mientras tanto, en centros turísticos como el cerro Catedral en Río Negro, se realizan detonaciones controladas para estabilizar las zonas de riesgo de avalanchas y garantizar la seguridad de los visitantes. Las autoridades reiteran el pedido de evitar desplazamientos innecesarios y consultar de forma permanente el estado de las rutas ante la volatilidad del clima.