Tenía 30 años: murió una famosa influencer tras someterse a una cirugía estética

Una reconocida influencer falleció a los 30 años a raíz de complicaciones de un procedimiento estético.

La influencer mexicana Adriana García falleció a los 30 años luego de sufrir graves complicaciones tras someterse a una cirugía estética. De acuerdo con algunos medios mexicanos locales, el procedimiento se realizó en una clínica privada de Culiacán. Sin embargo, hasta el momento las autoridades policiales no confirmaron oficialmente la causa de su muerte.

La noticia fue confirmada por Drop Shop, una marca de accesorios con la que Adriana trabajaba como modelo de contenido. A través de sus redes sociales, el equipo le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”.

Tras conocerse la trágica noticia, varios usuarios utilizaron las redes sociales para despedir a la influencer y enviar mensajes de apoyo a sus familiares y seres queridos. Sin embargo, hasta el momento la familia de Adriana García no realizó declaraciones públicas sobre el reciente fallecimiento.

La gran presencia de Adriana García en sus redes sociales

Adriana García era una figura muy conocida en México por su gran presencia en las redes sociales. En Instagram superaba los 50 mil seguidores y en TikTok tenía más de 45 mil, donde compartía contenido sobre maquillaje, cuidado facial y parte de su rutina diaria.

Además de su faceta como creadora de contenido en las plataformas digitales, también era mamá y solía mostrar en sus redes momentos muy tiernos junto a su hija Gabriela, de tan sólo seis años.

Por otra parte, colaboraba con distintas marcas a través de canjes y campañas de difusión. Entre ellas estaba Drop Shop, una tienda especializada en la venta de gorras, ropa, relojes y accesorios de lujo, con sucursales en Durango, Hermosillo, Culiacán, Monterrey y la Ciudad de México.